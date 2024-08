Javier Hernández continúa siendo objeto de las críticas en medio de la desilusión que significó para el Rebaño Sagrado su eliminación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2024.

[Mira la Leagues Cup 2024 AQUÍ, a través del MLS Season Pass de Apple TV]

Y es que el delantero, de 36 años, se volvió a lesionar minutos antes del partido contra el Galaxy, una situación que empieza a ser alarmante en Guadalajara. Una figura histórica de la institución, el Yayo de la Torre, reiteró una vez más las dudas que tenía desde la llegada del histórico goleador.

“Insisto que no es el momento ideal para Chicharo en Guadalajara. Si Chicharo estuviera bien en todos los aspectos, haciendo goles, no hubiera venido a Chivas”, dijo el ex jugador y entrenador del club.

La edad le pasa factura

La lesión en el muslo derecho ya le había hecho perderse el debut en la Leagues Cup contra el San Jose Earthquakes, pero una recaída le hizo ausentarse del compromiso decisivo contra LA Galaxy.

“El problema es la lesión y que no termina de quedar bien”, profundizó De la Torre en la Última Palabra de Fox Sports.

Eduardo cree que Javier Hernández no eligió el momento oportuno para volver al equipo que lo debutó en primera división. Considera que el impacto deportivo lo hubiera logrado cuando acabó su travesía por Europa.

Su regreso se dio fuera de tiempo

“Cuando andaba en un mejor momento, fue cuando llegó al Galaxy. Ahí rindió, tenía temporadas con buenas cosas. Ya después le quedó Chivas y le quedó regresar a México. Si va de la mano con un buen contrato, todavía mejor”, señaló.

Desde su vuelta al futbol mexicano, en el semestre anterior, Chicharito apenas suma una anotación. En el actual Apertura 2024 fue titular en los cuatro compromisos de su equipo y sus números se limitan a una asistencia.

Por último, De la Torre aseguró que “no esperaba mucho de Guadalajara en esta Leagues Cup”, por lo que la tempranera eliminación de los tapatíos no le sorprendió.