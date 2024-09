El partido entre Rayados y Chivas terminó calientito. Jugadores de ambos equipos se enfrascaron en diferentes discusiones durante el encuentro. Una de ellas se originó en el segundo tiempo, en una jugada polémica donde el Pollo Briseño le realizó una falta a Gerardo Arteaga dentro del área de Guadalajara, misma que terminó por no ser marcada debido a que el árbitro señaló un fuera de juego.

El defensor de Monterrey y la Selección Nacional posteó en su cuenta de X la jugada, dejando ver que a su parecer tenía que haber sido marcado como un penal a favor de la visita. A la polémica no tardó en sumarse el Pollo Briseño, quien descartó que el arbitraje hubiera favorecido al Rebaño Sagrado con esta decisión.

¿Qué dijo el Pollo?

“Gran jugada hermano, hasta tú mismo le dices al árbitro que no es penal, pero tampoco amarilla. O digo una mentira? Saludos hermano!! Síguele metiendo!!”, escribió el defensivo de Guadalajara.

Y ahí no acabó todo. Minutos después, el propio Arteaga le contestó al Pollo: “Exacto hermano, le dije al árbitro que no marcara penal pero no era amarilla porque sí hubo contacto, te dije que le dijeras, pero te quedaste callado. El único que le dijo fue (Alan) Mozo y él no tenía nada que ver en la jugada”.

La serie de mensajes entre los jugadores de Monterrey y Guadalajara estuvo acompañada de múltiples de interacciones por parte de los aficionados, a tal grado que Arteaga se vio obligado a borrar su posteo original.

Muy caliente terminó el choque de la Jornada 10 entre dos equipos que están presupuestados a llegar a la fase final con la ilusión de acceder al título del Apertura 2024.