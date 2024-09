El Rebaño Sagrado no pudo en casa contra Monterrey a pesar de jugar un buen partido. Los fanáticos volvieron a cuestionar las preferencias del entrenador.

El empate por 1-1 ante Rayados de Monterrey, por la Jornada 10 del Apertura 2024, no dejó conforme a la afición de las Chivas de Guadalajara. El Rebaño Sagrado hizo méritos para quedarse con los tres puntos, pero una vez más pagó caro sus errores ante una de las mejores plantillas de la Liga MX, que aún así no mostró demasiado en su visita al Estadio Akron.

El partido parecía resuelto en favor de Chivas, pues Monterrey no generó prácticamente peligro a lo largo de todo el encuentro. Sin embargo, un fallo del Tala Rangel les sirvió para encontrar el gol del empate y el Rebaño se quedó sin tiempo de ir en busca de la victoria, más allá de una gran chance en los pies de Mateo Chávez, con un remate que se estrelló en el poste.

¡Otra vez! Gago prefirió a Carlos Cisneros e Isaac Brizuela antes que a Yael Padilla o Fidel Barajas

Además de la modificación obligada por la lesión de Armando González, Fernando Gago dio ingreso en el complemento a Omar Govea e Isaac Brizuela. El entrenador argentino al parecer buscó experiencia y algo más de colaboración defensiva con la entrada del Cone por Charal Cisneros, quien igualmente redondeó una buena actuación.

No obstante, esa modificación no le gustó a los aficionados, pues en el lugar de Brizuela podrían haber ingresado Yael Padilla o Fidel Barajas, futbolistas con otra velocidad y frescura, capaces de lastimar de contragolpe. Los pocos minutos para estos dos juveniles es algo que no convence a los aficionados, que igualmente en su mayoría confían en el trabajo de Fernando Gago.

Yael Padilla casi no volvió a jugar tras su gol a Juárez

Principalmente, los fanáticos de Chivas quieren ver en acción a Yael Padilla, canterano que supo tener una gran irrupción durante la etapa del serbio Veljko Paunovic. Con Gago al mando, el juvenil de 18 no tuvo muchas oportunidades. Los primeros partidos del certamen se los perdió por estar con el Tri Sub-20, pero desde su regreso apenas jugó 15 minutos ante Juárez -marcó un gol- e ingresó sobre el cierre del Clásico Nacional ante América, donde no pudo gravitar.