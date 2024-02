Víctor Guzmán se encargó de inaugurar el marcador en el partido entre Chivas y el Atlético San Luis en el Alfonso Lastras. El Pocho acertó en su ejecución de una pena máxima y puso al frente al Guadalajara apenas a los 20 minutos de haber iniciado el juego correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2024 de la Liga MX.

El mediocampista había fallado sus últimos dos penales en la Liga MX y la presión era alta sobre sus hombros. Sin embargo, el capitán, quien recién ayer cumplió 29 años de edad, ejecutó con fuerza engañando al portero para el 1-0.

Rodrigo Dourado había cometido falta en el are sobre Nene Beltrán, a lo que el juez central no dudó en marchar la pena máxima. De inmediato, Guzmán tomó el balón y no titubeó en su disparo.

En el festejo, El Pocho se sacudió las malas vibras, después de que no anotó en todo el torneo anterior. Contra Atlas y Xolos había errado penales anteriormente.