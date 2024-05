El duelo entre el Rebaño y los Diablos Rojos marcará el regreso del mediocampista al Estadio Akron, donde no terminó por convencer.

Este miércoles 8 de mayo, las miradas se posarán sobre el Estadio Akron, donde las Chivas de Guadalajara y Toluca se enfrentarán en el marco de los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2024. Sin embargo, más allá del encuentro, uno de los protagonistas será el Canelo Angulo, quien ahora defiende los colores del Toluca pero tiempo atrás vistió la playera del Rebaño Sagrado.

Angulo, mediocampista de 31 años, llegó a Chivas en 2019 y alcanzó a disputar un total de 86 partidos. Durante ese tiempo, logró marcar 13 goles y brindar siete asistencias, siendo un jugador bien valorado gracias a su habilidad y su técnica, aunque por distintas cuestiones no logró consolidarse como un titular indiscutido ni terminar de convencer a la afición.

Las lesiones también afectaron al Canelo Angulo, quien estuvo un tiempo considerable fuera de los terrenos de juego. Esto, sumado a que los resultados no acompañaron al equipo, llevaron a que la directiva buscara reestructurar la plantilla y prescindiera del mediocampista, que recaló en los Diablos Rojos, ahora rival del Rebaño en la Liguilla.

Así se fue Canelo Angulo de Chivas

Canelo Angulo durante su paso por el Rebaño (Imago7)

Antes de su partida, Canelo Angulo se despidió con palabras de agradecimiento y afecto hacia el club y sus aficionados, aunque reconoció que su salida no fue como esperaba: “No fue la manera en la que me quería ir pero por algo pasan las cosas y los cambios siempre son buenos. Espero que puedan llevar al Rebaño donde se merece, porque son un gran grupo y sé que lo van a lograr. Mención especial para la afición que nunca nos abandonó, a pesar de todo siempre estuvieron ahí y en lo personal me trataron excelente”.

Angulo reconoce que será un partido especial para él y para Alexis Vega

Previo al duelo entre Chivas y Toluca, Angulo reconoció: “Va a ser un partido muy especial, tanto para mí como para Alexis (Vega), vivimos momentos importantes en Chivas, se vive un partido especial, pero ahorita estamos en Toluca y tenemos que representar el equipo como se debe, estamos muy cómodos y muy contentos de estar acá, queremos sacar un buen resultado y avanzar en la Liguilla porque estoy seguro que estamos para pelear el campeonato”.

Canelo ha sido un elemento importante para los Diablos Rojos en este certamen (Imago7)

El mediocampista también añadió que se sienten confiados y no le temen al buen momento que atraviesa el Rebaño: “De ver, vemos lo que es el rival, cómo juegan y dónde son los puntos donde podemos atacar, donde pueden ser vulnerables y de preocuparnos, la verdad que no nos preocupa nada, sabemos de la calidad que hay el equipo, todos tenemos ese mismo compromiso de quedar campeones”, afirmó.