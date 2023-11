En el Estadio Olímpico Universitario, Chivas perdió por 1-0 ante Pumas por el Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, tras la derrota ante el conjunto Universitario el conjunto Rojiblanco cayó en la tabla general de posiciones, por lo que repasamos en qué puesto quedó como así también las consecuencias que deja para la Liguilla.

A lo largo de todo el certamen, el Rebaño Sagrado mostró partido a partido un nivel que comenzaba a decaer. Además, llegó a hilvanar seis juegos sin victorias entre ellas una derrota por goleada contra América, mientras que tras romper la sequía perdió por paliza ante Tigres.

Por otro lado, al juego contra los Universitarios venían de superar agónicamente a Cruz Azul por 2-1. Debido a esto, hoy necesitaban ganar, pero finalmente perdieron por 1-0 ante Pumas. Alexis Vega falló de un insólito penal luego de que lo haya ejecutado de la pero manera a escasos metros del manchón.

Ante esto el Guadalajara no solo cayó a la quinta posición, sino que además quedó de la peor manera de cara a lo que se vivirá en las próximas semanas cuando se enfrente a Pumas por los Cuartos de Final de la Liguilla. Es decir, perdió la ventaja de local que podía haber mantenido si terminaba cuarto, por lo que tendrá que ir a buscar los partidos.

Chivas no pudo contra Pumas.

De esta manera, si en el global Chivas y Pumas terminaron empatados quien clasifica a la próxima instancia son los Universitarios. Esto se debe a que la ventaja está del lado de los Azul y Oro por haber finalizado por encima que los dirigidos por Veljko Paunovic en la tabla general de posiciones de la Liga MX.

A su vez, el Guadalajara no solo perdió la localía para los cuartos y una eventual semifinal, sino que además no podrá elegir el horario del cruce. De esta manera, no sería extraño que los dirigidos por el Turco Mohamed quieran jugar a las doce del medio día la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Liguilla?

Aunque aún falta definir los clasificados del play-in se saben las fecha de la Liguilla del Apertura 2023 de la Liga MX. De esta manera, los juego se comenzarán a llevar adelante desde el martes 29 de noviembre al tres de diciembre. Cabe destacar que Chivas será local en el primer partido ante los Azul y Oro.

Tabla de posiciones de la Liga MX