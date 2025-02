Chivas volvió a ser noticia, pero esta vez en el mercado de pases debido a que confirmó la salida de Daniel Ríos. Tras hacerse oficial la salida del atacante formado en Verde Valle, así reaccionó la afición al darse a conocer la noticia.

A diferencia de otros libros de pases la directiva rojiblanca no tuvo problemas en realizar una lista de jugadores para sacarlos del equipo. Antonio Briseño, Pável Pérez, Carlos Cisneros y Santiago Ormeño encabezaron la lista de jugadores que fueron para darle espacio a los canteranos y darle así también un respiro a las arcas del Guadalajara.

Un jugador que parecía que no iba a salir y finalmente se confirmó su baja en Chivas es Daniel Ríos. El atacante formado en Verde Valle era la quinta opción de Óscar García en el conjunto rojiblanco, por lo que no entraba en los planes tras haber regresado de su préstamo en la MLS.

“La siguiente etapa en la carrera de nuestro canterano, Daniel Ríos, será en Whitecaps FC. ¡Mucho éxito, Dani!”, expresó Chivas en su redes sociales. La noticia ya había sido anticipada por su esposa en redes sociales. “A donde sea, pero siempre juntos”, expresó la pareja del canterano de Chivas en su cuenta de Instagram, en donde se ve un famoso Hotel Vancouver.

La reacción de la afición de Chivas a la salida de Daniel Ríos

La reacción de la afición de Chivas tuvo varias arista debido a que algunos estallaron contra la directiva, mientras otros se burlaban afirmando que no sabían que estaba aún en el equipo. “¿Apoco seguía en el equipo?”, expresó un fanático. Y otro agregó: “Puros malos refuerzos y malas decisiones. A veces no se ocupa de ser un directivo con NOMBRE y ya. Hasta un aficionado promedio sabe más que ellos quién va a rendir y quien no. O quien sí puede ser un buen refuerzo”.