Chivas se prepara para volver a ver acción en el reinicio del Apertura 2023 de la Liga MX cuando enfrente a FC Juárez por la jornada cuatro. Por otra parte, de cara previo al juego en la frontera, el Wacho Jiménez dio detalles de cómo le explicaron que no iba a ser titular en la Leagues Cup 2023.

A lo largo de todo el certamen binacional todo el mundo en Guadalajara hablaba de la ausencia del Miguel Jiménez en la portería. Especialmente porque tuvo buenos juego en el inicio del campeonato, pero no pudo ver acción ante FC Cincinnati y Sporting Kansas City.

Por otro lado, post eliminación en la Leagues Cup, el portero confirmó que nunca estuvo lesionado y que fue decisión del cuerpo técnico. A su vez, el futbolistas del Guadalajara habló con la prensa y dio detalles de cómo le dijeron que no iba a ser titular.

“Hablaron conmigo, se me acercó el cuerpo técnico para decirme que querían darle oportunidad al Tala Rangel, que querían verlo, y apoyarlo y él me ha apoyado en todo el torneo, ha estado apoyándome y de segundo portero cuando me tocó jugar y ahora me tocó estar del otro lado”, explicó el Wacho Jiménez a TUDN.

Luego de la Leagues Cup 2023, Chivas regresa el próximo viernes a las 21:00 ante FC Juárez en el Olímpico Benito Juárez. A su vez, el próximo martes enfrentará a Tijuana en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México.