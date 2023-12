La novela de Chivas con los jugadores indisciplinados parece que continuará durante varios días más, ya que Cristian Calderón habría solicitado a la directiva rojiblanca una nueva oportunidad en el conjunto tapatío para poder quedarse y renovar contrato con el conjunto de la Perla de Occidente.

Hace varias semanas el Guadalajara fue el blanco de críticas y burlas debido a aquella fiesta que protagonizaron el propio Chicote junto a Alexis Vega y Raúl Martínez, en donde habrían ingresado mujeres al hotel de concentración en Toluca, por lo que los tres jugadores fueron separados del plantel y multados por la institución.

Sin embargo, ante las lesiones y pocas opciones en el plantel, la directiva y el cuerpo técnico los reintegraron y les permitieron volver a jugar, en donde Calderón ya no perdió la titularidad y se adueñó de la lateral por izquierda.

Sin embargo, el contrato del Chicote concluyó con la eliminación rojiblanca frente a los Pumas, pero el futbolista habría solicitado a la directiva una nueva oportunidad de quedarse en el redil, aunque en gran medida se debería a que nadie desea pagarle algo similar a lo que percibe en el chiverío según reveló el comunicador José María Garrido.

“A Chicote Calderón no le quedó de otra más que buscarle quien le igualara el sueldo, por supuesto que nadie iba a pagarle el millón de pesos que le paga el Guadalajara. Lo más que pudo conseguir fue en Necaxa que le ofrecían 400 mil, es decir, iba a dejar de ganar el 60 por ciento de su sueldo.

“La gente que lleva los destinos de Chicote Calderón y que son los mismos que Alexis Vega, se acercan a la directiva del Guadalajara con el mensaje del propio Chicote señalando que el jugador quiere quedarse, está dispuesto a renovar con Chivas y aceptar las condiciones del Rebaño, al grado de que no le aumenten el sueldo. Por cuestiones familiares, deportivas y claramente económicas, no le conviene irse de Guadalajara porque no hay una opción clara para él”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿Ya había charlas de renovación con Chicote?

Desde que arrancó el Apertura 2023, Fernando Hierro ya había comenzado a negociar con Cristian Calderón una posible renovación de contrato; sin embargo, ante la indisciplina se rompieron esas charlas y la intención de la directiva quedaron claras de dejarlo ir gratis.

¿Cuándo comienza la pretemporada?

La directiva y el cuerpo técnico del Guadalajara decidieron darles varios días de descanso a los jugadores antes de regresar a los trabajos rumbo al Clausura 2024, por lo que reportarán el 21 de diciembre a exámenes médicos para realizar una mini pretemporada.