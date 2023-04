En el Club Guadalajara el Torneo Clausura 2023 ha resultado mucho más exitoso de lo que se pensaba bajo las órdenes del técnico Veljko Paunović, quien ha sido la apuesta más importante para el proyecto del director deportivo Fernando Hierro, rompiendo marcas que no se lograban desde que estaba Matías Almeyda o que tenían más de 10 años sin ser igualadas.

La nueva era del Rebaño Sagrado tuvo su inicio bajo el análisis del dirigente español, quien desde su llegada se metió a fondo para conocer los jugadores con los que contaba la institución tanto dentro como fuera, es decir, los que estaban cedidos, por lo tanto cuando arribó el técnico serbio ambos buscaron la manera de quedarse con algunos elementos, mandar otros al Tapatío de la Liga de Expansión y desprenderse de los que no entraban en planes.

Por tal motivo fueron alrededor de ocho o nueve jugadores los que tuvieron que salir en esta depuración que comandó Paunovic y uno de ellos fue precisamente Santiago Ormeño, un atacante que llegó como una solución tras la lesión de José Juan Macías, pero nunca pudo afianzarse como ese hombre gol. Con el paso del tiempo queda claro que su poca dinámica, más allá de la contundencia, no era parte del estilo de juego que pretendía Pauno.

Los jugadores que se irán de Chivas al finalizar el Clausura 2023

De acuerdo a información del periodista Miguel Arizpe en su columna del portal Miediotiempo, la intención del entrenador de Guadalajara es seguir con la limpieza en la plantilla para también conocer cuáles podrían ser sus incorporaciones ya con seis meses en el conjunto tapatío, un buen tiempo para conocer a fondo lo que pueden dar los actuales futbolistas, quienes por esfuerzo y actitud no han parado en este torneo.

“‘Pauno nos pidió que reuniéramos a todos, que los quería evaluar y que no pediría ningún refuerzo. —¿Qué vas a hacer?, le preguntamos y nos respondió ‘algo muy sencillo, trabajar con todos ellos. Será una temporada de depuración’. Me dijo que de esos cortó como a 8-9, y que otros tres están en Expansión. También me confesó que en mayo hará otra depuración. En el plantel había 7 laterales derechos y sólo 1 izquierdo; 3 centrales por derecha, 3 centrales por izquierda, pero ya va mejorando’. Hoy tiene un plantel como de 25, pero la depuración aún no termina”, fue parte de lo que publicó el citado medio.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas