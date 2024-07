En el futbol, como en la vida, los ciclos que comienzan tarde o temprano tienen que culminar, por lo que la estadía de algunos futbolistas en alguna institución no es eterna, por lo que este canterano de Chivas lamentó que el cierre de su ciclo en el Rebaño no fuera como él lo hubiera soñado.

Miguel Jiménez es un portero con un amplio proceso en el Guadalajara desde las fuerzas básicas; sin embargo, sus constantes equivocaciones le causaron que la directiva comandada por Fernando Hierro decidiera no extender su contrato con la escuadra rojiblanca.

Es por eso que el Wacho por fin rompió el silencio tras su salida del conjunto rojiblanco, asegurando que la directiva jamás fue directa con él para avisarle que no sería utilizado debido a su cuestión contractual, situación que lamentó por su amor al chiverío.

“No tuve participación en nada, el único partido que salí a banca fue en la Concachampions, en Canadá. En lo demás no me tomaron en cuenta porque tenía problemas con mi contrato, no me quisieron renovar y a final de cuentas me hicieron a un lado.

“La verdad, las formas no me gustaron. Nunca tuvieron el acercamiento las personas que estuvieron ahí de acercarse y decirme: ‘Wacho, tu situación está así y pues no te vamos a renovar’.

“Me enteré porque sabía de mi contrato y mi representante me lo dijo, pero uno como persona del club, como canterano de Chivas quieres escuchar que te digan las cosas como son. No se me acercaron, no me dijeron nada. Fue una cosa que me molestó, pero que al final de cuentas pues ya pasó. Siempre lo he dicho, con Chivas voy a estar muy agradecido”, explicó el ahora portero del Puebla al podcast PorterosTV.

¿Por qué dejó de jugar Miguel Jiménez con Chivas?

La irregularidad que mostró el Wacho bajo los tres postes del Rebaño causaron varias derrotas a la institución, por lo que el propio Veljko Paunovic lo relegó a la banca para debutar a Raúl Rangel; sin embargo, una lesión le impidió al Tala el continuar y Jiménez regresó a la titularidad.

Con la llegada de Fernando Gago al banquillo del chiverío, el panorama cambió drásticamente, dejando al canterano como arquero titular en la Liga MX y a Óscar Whalley como cancerbero en competencias internacionales como la Concachampions.