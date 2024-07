La falta de refuerzos en Chivas ha abierto la puerta a algunos juveniles surgidos de fuerzas básicas para poder ser observados por el entrenador Fernando Gago, en donde algunos canteranos tratarán de aprovechar la oportunidad en la próxima edición de la League Cup 2024.

El entrenador del Guadalajara dio a conocer la lista de 29 elementos con los que viajó a Estados Unidos para encarar esta competencia internacional, en donde sorprendió la aparición de algunos juveniles como Ariel Castro y Hugo Camberos, aunque también sorprendió la aparición del cancerbero Sebastián Liceaga.

El guardameta de apenas 17 años de edad, ya ha tenido actividad en la Sub 23, es decir, está adelantando su proceso formativo, el cual comenzó con la escuadra tapatía en el 2022 cuando arribó a la filial Sub 14.

Liceaga ha demostrado cualidades que han sorprendido a la comitiva española que se encuentra en la directiva del rojiblanca, por lo que desde hace varios meses el juvenil ha sido contemplado para entrenar con el primer equipo, siendo llevado inclusive a la pretemporada previo al Apertura 2024.

La realidad es que el cancerbero que seguiría en la contienda por el lugar bajo los tres postes del chiverío sería Eduardo García, quien ha brillado en divisiones inferiores e inclusive en Selecciones Menores; sin embargo, con el comienzo de la Liga de Expansión, prefirieron dejarlo con la escuadra del Tapatío.

¿Qué sigue para Chivas?

El Apertura 2024 tendrá un receso futbolístico para iniciar la participación de todos los equipos en la Leagues Cup, en donde el Guadalajara hará su debut el próximo sábado 27 de julio en la cancha del PayPal Stadium para enfrentarse al San Jose Earthquakes, duelo que comenzará en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.