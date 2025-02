Carlos Hermosillo tiene un pasado en Chivas de Guadalajara que las nuevas generaciones poco recuerdan, pero su capacidad como uno de los atacantes más importantes en el futbol mexicano le da las bases para exponer su punto de vista acerca de lo que requiere el equipo rojiblanco para regresar a los primeros planos peleando por un campeonato.

En entrevista exclusiva con Rebaño Pasión, Carlos Hermosillo enfatizó que hay muy pocas bases en los recientes proyectos de la institución, ya que cambien constantemente de objetivos, razón por la que considera que la Amaury Vergara está siendo malaconsejado para llevar los destinos de los tapatíos.

“Respeto mucho al señor Amaury, pero siento que lo malaconsejan, para conseguir un campeonato no es de la noche a la mañana, para conseguir un campeonato se van conformando bases. Él tiene fuerzas básicas, tiene buenos jugadores jóvenes, si no te va bien en una temporaria no pasa nada, lo voy construyendo, pero si traes jugadores les tapas el crecimiento ( los jóvenes) ¿cuál es tu proyecto?”, explicó el exjugador mexicano.

Hermosillo jugó en Chivas en el 2001. (Foto: JAM MEDIA)

La ofensiva de Chivas no produce

El exatacante también de Cruz Azul y América mencionó que uno de los principales problemas de Guadalajara es la ofensiva, donde jugadores como Ricardo Marín, cedido a Puebla hace unos días, fue muy criticado por su falta de contundencia, sin embargo, el oriundo de Cerro Azul en el estado de Veracruz, cuestionó el volumen de juego ofensivo de Chivas.

“A Marín (Ricardo) lo acribillaron porque la gente quiere ver goles pero no era culpa de Marín, todo mundo fallamos, pero si te presenta una o dos en un partido en vez de que se te presenten cinco o seis en un partido, es completamente diferente”, aseguró el ahora analista de Fox Sports, quien se ha mostrado conforme con la llegada de Alan Pulido.

Pulido no ha debutado con el Rebaño. FOTO: CHIVAS

“A mí siempre me ha gustado mucho Alan Pulido, es un jugador que tiene movilidad, es un jugador que puede jugar de centro delantero, detrás del delantero, pero habrá que ver cómo viene la MLS ha crecido, pero el nivel competitivo en algunos equipos no es el mejor, pero no le quitó el beneficio de la duda”, añadió Hermosillo.

Descarta que Luka Romero haya utilizado a Chivas

En cuanto al tema del atacante Luka Romero, quien estuvo en el radar del Rebaño y terminó en Cruz Azul, Hermosillo explicó que en todo momento hubo desinformación de la prensa mexicana: “Yo lo que creo es que estamos acostumbrados a tirar nota por tirar notas, que pudo haber habido un interés, sí. Para mí era un rumor, si podía haber estado en la lista de Cruz Azul, del América y de algunos ortos equipos. Yo no creo que hayan utilizado a Chivas, solo que Cruz Azul le ofreció un mejor contrato y mejores condiciones”.