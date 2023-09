El bajo nivel que ha mostrado Erick Gutiérrez en Chivas ha decepcionado a aficionados e inclusive a especialistas, por lo que el exjugador del Rebaño, Carlos Hermosillo, explotó con el mediocampista y consideró un error de la directiva rojiblanca su contratación como refuerzo desde el PSV.

El Guti llegó como bombazo del mercado de la Liga Mx para este Apertura 2023 debido a su experiencia en el futbol de Europa; sin embargo, su rendimiento en estas primeras jornadas ha quedado a deber, por lo que ha sido blanco de constantes críticas.

Es por eso que Carlos Hermosillo despotricó contra el futbolista del Guadalajara por su estilo de juego, en donde considera que perdió las virtudes que mostró durante los comienzos de su carrera, además de que el chiverío no lo necesitaba como refuerzo.

“No necesita un medio. ¿Para qué traigo un medio si donde más tengo es ahí? A mí nunca me ha gustado ese jugador porque juega como veterano, cortito, así chiquito. Antes, cuando empezó llegaba, tenía contundencia, tenía gol, era más dinámico. A mí no me ha gustado nunca. Me parece pésima una contratación en donde sobran jugadores”, declaró para Fox Sports.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Mazatlán?

Este compromiso estaba pactado a disputarse unas semanas después; sin embargo, la Liga Mx anunció el cambio de fecha, por lo que se disputará el próximo martes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que iniciará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.