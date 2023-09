El empate registrado entre Chivas y Pachuca tuvo sabor a derrota en el conjunto rojiblanco, por lo que el entrenador Veljko Paunovic volvió a arremeter contra el arbitraje por una polémica jugada en donde Roberto Alvarado cayó dentro del área de los Tuzos y no se marcó penalti.

“Penalti claro, para mí, no hay ninguna duda. Nos perjudica mucho y no es la primera vez. Nosotros seguiremos buscando la mejora en lo que podamos controlar. Nos duele no llevarnos la victoria después de una fantástica actuación toda la noche”, declaró en conferencia de prensa.

El problema para el Guadalajara es que no es la primera ocasión en que desaprueban las decisiones arbitrales en el Apertura 2023, ya que tras el partido contra FC Juárez se multó al serbio por su conferencia posterior al partido, después contra Rayados por una publicación en redes sociales cuestionando la decisión de los colegiados.

Tras dichas sanciones, la Federación Mexicana de Futbol, a través de la Comisión Disciplinaria amenazó al conjunto de la Perla de Occidente de que en caso de reincidir podría recibir castigos más severos que simples multas: “Se advierte al Club Guadalajara, sobre su conducta futura, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Mazatlán?

Este compromiso estaba pactado a disputarse unas semanas después; sin embargo, la Liga Mx anunció el cambio de fecha, por lo que se disputará el próximo martes 26 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que iniciará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.