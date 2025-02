En las Chivas de Guadalajara dejó una grata sensación el paso de Carlos Salcido, quien pudo cumplir su sueño de ser campeón en el 2017 bajo el mando de Matías Almeyda, debido a que en el 2006 ya estaba en Europa cuando levantaron el campeonato con Jose Manuel de la Torre como entrenador, pero unos meses antes había formado parte de la plantilla.

Ahora desde el retiro y dedicado a su preparación como entrenador, donde ya tuvo un paso por los Halcones de Querétaro en la Tercera División de México, Carlos Salcido dio unas sorpresivas declaraciones que por momentos emocionaron a más de un seguidor del Rebaño Sagrado, argumentado que no descartaba volver a las canchas.

“Salí de Chivas y sentí que no había terminado el ciclo, terminé bien, pero ya me dieron ganas ahora que Guardado regresó, dije ‘voy a regresar, vamos a pedir chance ahí en Chivas’”, fue parte de lo que comentó Salcido en medio de risas a sus 44 años y seis desde que colgó los botines en una entrevista con David Faitelson.

Salcido ganó cuatro títulos con Chivas. Foto: Imago7/Carlos Zepeda

En este sentido, elexdefensor, surgido de la cantera de Guadalajara reveló que su intención al salir del equipo tapatío era buscar un club para decirle adiós al futbol profesional y por ello cerró su carrera con los Tiburones Rojos de Veracruz en el 2019 y fue precisamente un partido contra Chivas, el último que disputó.

“Fui a desaparecer a Veracruz (risas). No (volver), terminé muy a gusto, fui a Veracruz para tratar de dejar el futbol y no que el futbol me dejara, esa es la realidad”, manifestó Salcido en la charla con el polémico comunicador, donde también tocó el tema de Chicharito Hernández y su actualidad en Chivas.

¿Cómo fue la carrera de Salcido en Chivas?

Carlos Salcido nació el 2 de abril de 1980 en Ocotlán, en el estado de Jalisco. Debutó con Chivas en el 2001, pero no tuvo muchas oportunidades, por lo que fue hasta 2003 cuando se ganó la titularidad y esto le valió ser uno de los mejores jugadores en la defensa rojiblanca y de México. En mayo del 2006 se fue al PSV Eindhoven de Holanda donde empezó su carrera por Europa jugando cuatro años. Del 2010 al 2011 estuvo con el Fulham de Inglaterra, para el 2011 regresó a México con los Tigres y en el 2014 volvió al equipo de sus amores durante cuatro años disfrutando de la mejor época del equipo en las últimas décadas con Matías Almeyda. Ganó cuatro títulos con el Rebaño.