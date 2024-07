El delantero no fue de la partida por precaución, pero aún así dio la cara y se mostró optimista por el punto conseguido.

La afición de Chivas esperaba un mejor resultado en el estreno por la Leagues Cup 2024. El Rebaño Sagrado enfrentó a San José Earthquakes, uno de los equipos más débiles de la Major League Soccer, pero apenas logró rescatar un empate por 1-1, además de perder en la tanda de los penales.

Tras las recientes decepciones en las últimas campañas, la parcialidad rojiblanca exige resultados y el comienzo de un nuevo certamen era una buena oportunidad. No obstante, Chivas no jugó bien y sólo el agónico gol del Piojo Alvarado hace que todavía tenga chances de clasificar a la próxima instancia.

El capitán del Rebaño Sagrado, Chicharito Hernández, no fue de la partida debido a una molestia muscular por la que Fernando Gago y compañía decidieron no arriesgarlo. Pese a que no estuvo sobre el campo, el centrodelantero dio la cara por sus compañeros y envió un mensaje para la afición.

Chicharito rescata el punto: “Puede ser crucial”

Además de valorar la igualdad conseguida en el último minuto, Chicharito agradeció el fuerte apoyo que hubo en California: “Queríamos más pero conseguimos un punto al final que puede ser crucial si lo hacemos valer el próximo domingo. Gracias a casi 50 mil chivahermanos que nos apoyaron anoche en el estadio!!”, dijo el referente del Rebaño.

¿Por qué no jugó Chicharito ante San José Earthquakes?

En conferencia de prensa posterior al encuentro, por supuesto que una de las preguntas realizadas a Fernando Gago fue sobre la ausencia de Chicharito Hernández, quien no estuvo ni en el banco de suplentes. “Javier tenía una carga muscular y no lo quisimos arriesgar para este partido. Tratamos de que llegue lo mejor posible para el próximo”, dijo el entrenador rojiblanco. De esta manera, se estima que el capitán regresaría al equipo para el choque ante su exclub, Los Ángeles Galaxy.