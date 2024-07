Más allá de lo que fue la derrota por penales de las Chivas de Guadalajara ante San José Earthquakes, varios aficionados se sorprendieron al ver la alineación elegida por Fernando Gago para el debut por la Leagues Cup. Principalmente, llamó la atención la ausencia de Chicharito Hernández.

El emblemático centrodelantero venía de ser titular en las primeras cuatro jornadas correspondientes al Apertura 2024, lo cual era un buen síntoma para su ritmo de juego. Sin embargo, Chicharito no estuvo ni en la banca para el duelo ante San José.

En conferencia de prensa, Fernando Gago habló de estas y otras cuestiones. El entrenador argentino explicó que prefirieron cuidar a Chicharito para que llegue al 100% para el próximo encuentro: “Javier tenía una carga muscular y no lo quisimos arriesgar para este partido. Tratamos de que llegue lo mejor posible para el próximo”, aseguró.

La suplencia del Piojo Alvarado

Chicharito no fue la única baja en el once titular, pues tampoco jugaron de inicio Fernando Beltrán ni Roberto Alvarado. El Piojo, según explicó el entrenador, también llegaba con lo justo desde lo físico: “Estaba con problemas y preferí que jugara menos minutos, no estaba en condiciones de jugarlo porque venía de hace tres o cuatro días que ya no entrenó. Preferí que no estuviera”, sostuvo Gago.

El mensaje de Chicharito Hernández para la afición

Chicharito envió un mensaje a la afición (Imago7)

Tras el debut en la Leagues Cup, Chicharito Hernández se manifestó en redes sociales: “Queríamos más pero conseguimos un punto al final que puede ser crucial si lo hacemos valer el próximo domingo. Gracias a casi 50 mil chivahermanos que nos apoyaron anoche en el estadio!”, dijo el ídolo rojiblanco, quien estaría disponible para el próximo partido.

Chicharito ante su exequipo: Así le fue en Los Ángeles Galaxy

Después de su excelente carrera en el futbol europeo, Chicharito Hernández se incorporó a la Major League Soccer con la playera de Los Ángeles Galaxy. El mexicano supo ser goleador, capitán y emblema de la institución, en la cual convirtió 39 goles y dio siete asistencias en 83 partidos.