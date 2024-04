La afición de Chivas esperó durante muchos años ese momento. Después del regreso tan deseado, Chicharito Hernández se sacó las ganas de volver a convertir con la playera rojiblanca. El atacante recibió de Roberto Alvarado, controló y remató ante la salida del arquero para abrir el marcador ante Puebla.

La titularidad de Chicharito sorprendió a muchos, pues Ricardo Marín venía siendo el titular y además había convertido en la victoria sobre Rayados. La apuesta le salió bien a Fernando Gago, pues CH14 convirtió y ahora sus dos centrodelanteros toman confianza.

El gol de Chicharito no pasó desapercibido allá lejos, en el continente europeo, ya que Manchester United y Bayer Leverkusen celebraron a la distancia. “Por más goles”, escribió la cuenta oficial de los Red Devils con un gif de su exdelantero festejando. “¡El primero siempre es especial! Que vengan mas goles con @Chivas” publicaron desde la cuenta del Leverkusen.

El paso de Chicharito Hernández por el Manchester United

Durante su etapa en un club tan importante como Manchester United, Chicharito supo ganarse el cariño y dejar buenos números. En total disputó 157 partidos, con un saldo de 59 goles y 19 asistencias. Además, se dio el lujo de ganar dos veces la Premier League.

El paso de Chicharito Hernández por el Bayer Leverkusen

Con la playera del Bayer Leverkusen, Chicharito tambien tuvo grandes actuaciones y representó de la mejor manera al futbol mexicano. Fueron 76 partidos disputados con 39 goles convertidos y nueve asistencias, en los que fueron probablemente los mejores años de su carrera.

La palabra de Chicharito tras su gol al Puebla

Al término del partido, Chicharito dialogó con Chivas TV y reconoció su alegría: “Agradecido por anotar y más porque se pudo cerrar con tres puntos, porque siempre lo he dicho, hay muchos goles en mi carrera que desafortunadamente no han dado los puntos debidos a los equipos en los que he estado, uno es muy feliz cuando puede colaborar de esa manera”, expresó el ídolo rojiblanco.