Chivas de Guadalajara llega con mucha ilusión a la eliminatoria contra Pumas en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023. Y uno de los que dio la cara antes del partido fue Alan Mozo, quien hizo un balance de la situación del equipo y salió en defensa de Alexis Vega tras los hechos recientes.

Y es que Alexis Vega ha sido señalado tras su regreso a Chivas de Guadalajara, luego de estar varias semanas apartado del primer equipo por toda la polémica de sus actos de indisciplina. El Gru tuvo minutos en el cierre de la fase regular y falló un penal contra Pumas que le ha costado muchas críticas.

Se espera que Alexis Vega comience en el banquillo de suplentes la ida de los Cuartos de Final, pues el tridente lo conformarían Roberto Alvarado, Isaac Brizuela y Ricardo Marín. La idea es que el Gru poco a poco recupere la motivación y muestre el compromiso que tanto se espera de él.

Sin embargo, Alan Mozo destacó la importancia que tiene Alexis Vega para el resto del grupo. El lateral considera que el 10 cuenta con cualidades que lo convierten en un elemento único dentro de la plantilla y asegura que necesitarán de su aporte para conseguir el boleto a Semifinales.

“Sí, la verdad es que Alexis (Vega) es un jugador diferente que nos puede aportar muchísimo, puede marcar la diferencia. Si queremos conseguir lo que nos faltó el torneo pasado, necesitamos de todos y más a alguien como Alexis, que te puede cambiar el partido“, dijo Alan Mozo a Claro Sports.

Su crecimiento en defensa

Alan Mozo es una de las piezas más importantes en el esquema de Chivas

Alan Mozo ha destacado por la solidez que ha aportado en defensa a lo largo del Torneo Apertura 2023, un aspecto que tenía pendiente por mejorar. El lateral de Chivas de Guadalajara asegura que ha estudiado cada una de sus debilidades y viene trabajando para fortalecerlas con el paso de los partidos.

“En lo personal ha sido uno de los años que más he madurado y he crecido en muchas cosas. Me he esforzado para mejorar. He hecho un estudio de cuáles eran mis áreas de oportunidad, el mano a mano era una de ellas y me enfoqué, entrené y bueno así se dio que este torneo donde tuve la mayor cantidad de duelos defensivos ganados“, explicó el lateral.

En ese sentido, Mozo considera que el aspecto defensivo será clave para superar a Pumas, especialmente por la calidad de los atacantes que tiene el conjunto universitario. El defensa rojiblanco destaca jugadores como César Huerta o Juan Ignacio Dinenno, dos de las amenazas del próximo rival.

“Lo que quise hacer es mejorar esa faceta para así poder apoyar al equipo y bueno en esta Liguilla creo que va a ser algo muy importante, porque en este primer partido nos exigimos al máximo con delanteros que son de categoría de selección como el Chino (Huerta), como (Juan) Dinenno“, expresó.

¿Quién pateará los penales?

Luego del fallo de Alexis Vega ante Pumas, Paunovic habría tomado cartas en el asunto y tendría decidido quién pateará el próximo penal que tenga a disposición Chivas de Guadalajara: Roberto Alvarado, uno de los elementos más destacados del Rebaño Sagrado en el Torneo Apertura 2023.