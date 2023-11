Chivas de Guadalajara inicia una semana decisiva en sus aspiraciones de ser protagonista en el Torneo Apertura 2023. Y es que el Rebaño Sagrado jugará contra Pumas en los Cuartos de Final, eliminatoria para la que Veljko Paunovic decidió quién pateará los penales tras el reciente fallo de Alexis Vega.

El cierre de la fase regular no fue el esperado para Chivas de Guadalajara, que sufrió una dura derrota contra Pumas por 1-0 en el Olímpico Universitario. Es por eso que el timonel serbio viene cuidando todos los detalles para la revancha frente a los del Pedregal, siendo el cobrador de los penales un punto importante.

De acuerdo con el reporte del periodista Ernaldo Moritz, en un reporte para ESPN, dio a conocer que Paunovic no quiere repetir el error cometido en la última presentación frente a Pumas. Por ese motivo Alexis Vega no sería considerado como el cobrador de Chivas de Guadalajara, en caso que sea favorecido con un penal.

El comunicador sostiene que, al no ser uno de los elementos titulares, es poco probable que Alexis Vega patee un penal en la eliminatoria contra Pumas. Esto dejaría a Roberto Alvarado como el elegido por Paunovic para ejecutar los tiros desde los 11 pasos para el conjunto rojiblanco en la Liguilla.

“No hay muchas posibilidades de que esté Alexis en el campo y entonces el cobrador oficial, Roberto Alvarado, sería quien tome el balón desde los 11 pasos, tomando en cuenta que Alexis Vega no será titular“, expresó Moritz, descartando que el Gru tenga alguna posibilidad de ser parte del once inicial.

¿Qué dijo Paunovic?

Paunovic habló de su peor momento en Chivas

Paunovic viene defendiendo a Alexis Vega después de su penal fallado ante Pumas y asegura que es momento de cerrar filas en Chivas de Guadalajara. El timonel serbio espera recuperar la mejor versión del delantero mexicano y pide más apoyo para él de cara a la Fiesta Grande.

El entrenador de Chivas de Guadalajara también contó cómo se dieron las cosas en el partido de la Jornada 17, asegurando que fue el propio Alexis Vega el que pidió el balón para ejecutar el remate. Paunovic confesó que valoró el gesto del Gru y le dio la responsabilidad de patear le penal.

“En ese momento, sinceramente Alexis no estaba (…) no era el que tenía que ejecutar el penalti. Pero el lo pidió y cuando a mí se me comunica, yo pensé que había una valentía que había que respetar. Creo que es importante darle al jugador el respaldo y yo tomé ese riesgo“, expresó Paunovic.

El fallo de Alexis Vega tuvo una consecuencia muy importante para el Rebaño Sagrado, que perdió el cuarto puesto en la tabla general. Ahora el equipo de Paunovic tendrá que conseguir un buen resultado en casa para el partido de ida, mientras que la vuelta será en el Olímpico Universitario.

Así fue el penal fallado por Alexis Vega

El Gru tuvo una inmejorable oportunidad para que su regreso con el primer equipo fuera inolvidable, pues tuvo el gol del empate en el inicio del segundo tiempo. Alexis Vega remató cruzado, pero Julio González estuvo atento para evitar el gol del delantero rojiblanco.