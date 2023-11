Chivas de Guadalajara se prepara para lo que será una serie muy exigente ante Pumas, correspondiente los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2023. Pero el recuerdo del penal fallado por Alexis Vega sigue muy presente en la memoria de los aficionados, que cuestionaron a Veljko Paunovic por esa decisión.

El director técnico del Rebaño Sagrado viene apostando por pasar la página y proteger al Gru, que ha sido protagonista de escándalos por indisciplina. Sin embargo, Paunovic se sinceró en una reciente entrevista para TUDN y contó toda la verdad sobre el penal cobrado por Alexis Vega ante Pumas.

“En ese momento, sinceramente Alexis no estaba (…) no era el que tenía que ejecutar el penalti. Pero el lo pidió y cuando a mí se me comunica, yo pensé que había una valentía que había que respetar. Creo que es importante darle al jugador el respaldo y yo tomé ese riesgo“, expresó Paunovic.

Alexis Vega venía de estar borrado del primer equipo durante varias semanas y no tenía demasiada actividad en el Torneo Apertura 2023. Es por eso que el DT del Rebaño Sagrado vio una buena oportunidad para que el 10 recuperara la confianza en su juego, sobre todo pensando en lo que será la Liguilla.

La gravedad del penal fallado por Alexis Vega

Alexis Vega falló un penal contra Pumas

Lo que estaba en juego era mucho más que el empate ante Pumas. Y es que se trataba del cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2023, ante un rival directo como los Universitarios, por lo que Chivas necesitaba al menos sumar un punto para mantener el cuarto puesto en la tabla general de la Liga MX.

Alexis Vega decidió cobrarlo cruzado, pero Julio González adivinó las intenciones del delantero de Chivas y mantuvo el 1-0 en el Olímpico Universitario. Esto tuvo como consecuencia que el conjunto rojiblanco perdiera un lugar y avanzara a los Cuartos de Final como quinto clasificado, lo que tiene serias implicaciones.

Los de Paunovic ahora volverán a enfrentar a Pumas en los Cuartos de Final de la Fiesta Grande de la Liga MX, pero tendrán que jugar el partido de vuelta en casa del conjunto universitario. Esta situación, sin duda, podría haberse evitado si Alexis Vega convertía el famoso penal en el duelo de la Jornada 17.

Se espera que Paunovic siga apostando por Alexis Vega en la Liguilla, donde el Gru seguramente tendrá minutos con la playera rojiblanca. Sin embargo, la ida del timonel serbio no es precisamente la de otorgarle la titularidad al 10, sino que progresivamente se gane los minutos con sus actuaciones como recambio.

Encuesta ¿Crees que Paunovic logrará recuperar la mejor versión de Alexis Vega? ¿Crees que Paunovic logrará recuperar la mejor versión de Alexis Vega? No, ya no tiene caso Sí, todavía puede recuperarlo YA VOTARON 26 PERSONAS

La defensa de Paunovic a Alexis Vega

Veljko Paunovic viene protegiendo a Alexis Vega

Vale destacar que el entrenador de Chivas viene protagonizando un discurso en el que pide dejar a un lado los señalamientos contra Alexis Vega. Paunovic tiene el objetivo de recuperar la mejor versión del delantero mexicano y convertirlo en una especie de ‘refuerzo’ para los duelos de eliminación directa.

“Yo no soy un castigador, yo no soy un policía. Yo soy un recuperador, soy un entrenador y tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también aparcado, para que él recupere sobre todo sus ganas de jugar, sus ganas de aportar durante bastante tiempo“, explicó Paunovic sobre el Gru.