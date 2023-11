Chivas de Guadalajara no culminó de la mejor manera su participación en la fase regular del Torneo Apertura 2023. El Rebaño Sagrado perdió ante Pumas por 1-0 y de esta manera se quedó en el quinto puesto de la tabla general, por lo que ahora debe pensar en los Cuartos de Final de la Liguilla.

Los Auriazules comenzaron con mucha intensidad y dominaron las acciones del compromiso desde el primer minuto. Fue entonces cuando Gabriel Fernández aprovechó un mal despeje de Raúl Martínez y castigó a Chivas de Guadalajara con un potente remate al ángulo de la portería rojiblanca.

La derrota representa un duro golpe para el equipo de Veljko Paunovic, pues no tendrá el derecho de cerrar la próxima eliminatoria en condición de local. Ahora Chivas de Guadalajara tiene varios días de descanso y preparar los detalles que necesita pulir para superar la serie ante Pumas UNAM.

Y todo esto pudo evitarse si Alexis Vega convertía el penal a los 77 minutos. El Gru ingresó al campo por Yael Padilla y Paunovic le dio la confianza para rematar desde los once pasos; sin embargo, Julio González le adivinó las intenciones y se lució con una extraordinaria atajada para evitar el empate.

¿Culpa del Chino Huerta?

Alexis Vega falló un penal contra Pumas

La mayoría de los aficionados de Chivas de Guadalajara consideran que fue un error otorgarle la responsabilidad a Alexis Vega, luego de todo el escándalo que ha protagonizado y el tiempo que tenía sin actividad. Sin embargo, la ejecución del 10 no fue del todo mala y su fallo podría responder a otros motivos.

Y es que de acuerdo con Ricardo Peláez, quien actualmente se desempeña como comentarista de TUDN, César Huerta habría tenido una influencia muy importante en la decisión de Julio González, quien llegó bastante cómodo al remate de Vega cuando el 1-1 parecía inminente en el Olímpico Universitario.

“Te puedo asegurar que Chino Huerta fue y le dijo a Julio Gonzalez donde iba a tirar el penal Alexis“, le comentó Peláez a David Faitelson en la transmisión del partido entre Tigres UANL y América, dejando claro que el Chino fue el culpable de que el tiro de Vega no terminara en el fondo de las redes.

Al margen de si sucedió lo que asegura Peláez o no, lo cierto es que su teoría no es del todo descabellada debido a que Huerta y Alexis se conocen desde que coincidieron en Chivas de Guadalajara. También es necesario recordar que el delantero tiene la costumbre de cobrarlo cruzado, por lo que no habría sido una sorpresa para el Chino.

¿Qué dijo Paunovic?

Los errores de Paunovic ante Pumas.

Paunovic asumió la responsabilidad del penal fallado por Vega y aseguró que solo piensa en recuperar la mejor versión del futbolista. Es por eso que el serbio pide más apoyo para el delantero rojiblanco, que podría tener un rol importante de cara a lo que será la Liguilla.

“Yo no soy un castigador, yo no soy un policía. Yo soy un recuperador, soy un entrenador y tengo que recuperar a mi gente. Creo que Alexis ha estado mucho tiempo reflexionando, mucho tiempo también aparcado, para que él recupere sobre todo sus ganas de jugar, sus ganas de aportar durante bastante tiempo“, comentó Paunovic en conferencia de prensa.