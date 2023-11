Chivas de Guadalajara no tuvo el cierre deseado en la fase regular del Torneo Apertura 2023. Y es que el Rebaño Sagrado quedó en deuda con el nivel que mostró en el Olímpico Universitario, donde cayó ante Pumas por 1-0 tras el gol marcado por Gabriel Fernández en la primera mitad.

Los de Veljko Paunovic no encontraron el camino para lograr la victoria ante los Auriazules; sin embargo, contaron con una muy buena oportunidad que habría significado el empate: un penal ejecutado por Alexis Vega a los 77 minutos; sin embargo, el Gru no pudo convertir desde los once pasos.

La derrota fue un golpe muy fuerte para Chivas de Guadalajara. No solo desde el punto de vista anímico, pues el equipo buscaba llegar a la Liguilla venciendo a un rival importante, sino también en la clasificación: el Rebaño Sagrado descendió al quinto puesto y ahora cerrará la eliminatoria ante Pumas como visitante.

La localía es un factor que suele ser determinante en los partidos de eliminación directa de la Liga MX. El conjunto rojiblanco tendrá que regresar al Olímpico Universitario a jugarse el boleto a las Semifinales y aunque parece un reto muy complicado, los de Paunovic tienen motivos para soñar en grande.

La historia favorece a Chivas

Chivas no cerró de la mejor manera la fase regular de la Liga MX

Si bien el partido de la Jornada 17 no invita al optimismo de los aficionados del Rebaño Sagrado, lo cierto es que la historia en Liguilla no ha sido negativa para Chivas de Guadalajara. Y es que los rojiblancos cuentan con un balance favorable ante Pumas en la Fiesta Grande de la Liga MX.

La primera eliminatoria entre ambos fue en el torneo de la temporada 1983-84, cuando el Rebaño Sagrado se impuso en las semifinales por 5-3. Luego volvieron a verse las caras en el Torneo Invierno 1998, oportunidad en la que el conjunto rojiblanco volvió a salir airoso de su duelo frente a Pumas.

No pasó mucho tiempo para que Pumas tuviera revancha. Y es que en el Torneo Clausura 2004, los Auriazules vencieron a Chivas de Guadalajara en la final y se proclamaron campeones. Lo mismo sucedió en las semifinales del Torneo Clausura 2011, donde también se impuso el cuadro universitario antes de conquistar el título.

Hasta entonces, el historial entre ambos estaba igualado en eliminatorias. Pero fue en el Repechaje del Torneo Clausura 2022 cuando Chivas de Guadalajara tomó la delantera, luego de golear a Pumas por 4-1 gracias a los goles de Cristian Calderón, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Alexis Vega.

¿Cuándo juega Chivas?

Chivas viene de perder ante Pumas por 1-0

El Rebaño Sagrado ahora tendrá varios días de descanso antes de iniciar su participación en la Fiesta Grande de la Liga MX. La ida de los Cuartos de Final contra Pumas se llevará a cabo el 29 de noviembre, en el Estadio Akron; la vuelta, por su parte, será el 2 de diciembre en el Olímpico Universitario.