En el futbol existe un dicho que un jugador puede ganar un partido, un equipo gana campeonatos, y esto está siendo el Guadalajara en el Apertura 2023 de la Liga MX, equipo de un solo jugador que jornada a jornada debe cargar con todo el peso ofensivo de su equipo, con la esperanza de poder estar acompañado en todos los partidos, sin embargo, no siempre ocurre así, y al final, es batalla de un solo hombre.

Durante el Apertura 2023 el todo el nivel irregular que han tenido las Chivas, el único que ha encontrado la entonación semana a semana es Roberto ‘Piojo’ Alvarado, quien ante los muchos problemas que ha tenido Alexis Vega, quien se presume, debería ser la estrella del Rebaño, el 25 de los rojiblancos ha sido el que dio un paso al frente en este torneo para volverse el hombre insignia del Guadalajara.

Con el nivel que ha alcanzado Alvarado ha entrado en la conversación de ser uno de los mejores jugadores de la Liga MX, no obstante, aunque su nivel personal es el más alto que le hemos visto en su carrera, hay una realidad inobjetable, y es que el ‘Piojo’ en repetidas ocasiones se ha visto demasiado solo como para cargar con el equipo todas las jornadas del torneo.

Aunque no está Alexis Vega, hay otra serie de jugadores que sin el número diez del Rebaño, debieron dar un paso al frente para acompañar a Roberto Alvarado partido a partido, y no solo un puñado de juegos durante el torneo, para que así el Guadalajara pudiera aspirar de manera más seria a ser campeón del futbol mexicano nuevamente.

Los jugadores ofensivos de Chivas no están a la altura de Roberto Alvarado

Víctor Guzmán lleva un flojo Apertura 2023 (Imago 7)

Con cinco goles y una asistencia, Roberto Alvarado es el jugador más productivo a nivel ofensivo de todo el Club Deportivo Guadalajara en el presente torneo, y no solo son datos brutos en los que está destacando, sino en todo el apartado ofensivo en el que se ha destacado a lo largo de este semestre, dónde ha brillado como la única luz de todo Chivas en el torneo.

Mientras que el ‘Piojo’ Alvarado es alguien muy regular dentro del Apertura 2023, hay otros jugadores que solo han sido capaces de brillar en un par de partidos, como Ricardo Marín, quien, si bien tiene 4 goles, necesita casi tres partidos para poder anotar un gol. Números bastante pobres para un delantero centro del Guadalajara, se mire por donde se mire.

Aunque tuvo algunos problemas con Veljko Paunović durante este torneo, Víctor Guzmán ha vuelto a la titularidad de manera regular, sin embargo, después de once partidos jugados, uno de los capitanes del Rebaño no tiene goles, y solo una asistencia. Venía de un torneo con ocho goles y dos asistencias, y su rendimiento ha caído en picada, hasta no ser productivo.

Las otras armas ofensivas que debería tener las Chivas para afrontar este torneo están lejos de estar a la altura de Roberto Alvarado, y todo esto los ha llevado a solo anotar 19 goles después de 14 partidos, un número bastante bajo para un equipo que, presumiblemente, debería pelear por el título, por respeto a la historia que carga.

El cierre de Apertura 2023 para el Guadalajara

Roberto Alvarado es el mejor jugador de Chivas sin duda (Imago 7)

Para culminar la fase regular del Apertura 2023 el Rebaño visitará el Club Querétaro, en un enfrentamiento que debería ser un triunfo de trámite para el Guadalajara, no así cuando Cruz Azul vaya a la casa de Chivas, en dónde será un duelo muy disputado, mismo caso contra Club Universidad Nacional en la última fecha.