Chivas se encuentra en plena preparación para llevar adelante el partido ante Rayados de Monterrey por la jornada 13. Por otro lado, una de las dudas en el Guadalajara era la presencia de Javier Hernández ante la Pandilla y en el día de hoy se comenzó a develar el futuro inmediato en el futbolista rojiblanco.

La semana pasada la Chorcha Deportiva había informado que Chicharito Hernández no iba a viajar a Estados Unidos a enfrentar a Atlas. En su informe se explicó que su ausencia se debía a que el futbolista tenía un esguince y que podía llegar a perderse el jeugo contra la Pandilla de Nuevo León.

De momento no hubo ningún tipo de comunicado por parte de Chivas, por lo que el interrogante no se se terminaba de responder. No hay que olvidarse que su presencia en el equipo es importante por lo que necesita terminar de entenderse con sus compañeros y esto se logra con minutos de juego.

Por otra parte, esta mañana el Guadalajara volvió a trabajar en Verde Valle y allí se encontraba Chicharito Hernández. En el mismo se puede ver al nueve llevar adelante la práctica sin ningún tipo de problema y con la misma intensidad de que el resto de sus compañeros.

Chicahrito entrenó a la par del grupo. (Foto: Imago7)

De esta manera, hoy podemos decir que Chicharito puede ser considerado por Fernando Gago para el juego contra Rayados de Monterrey. Sin embargo, habrá que ver qué sucede en el resto de la semana para saber si el atacante finalmente es llamado para enfrentar a los de Nuevo León.

Cabe recordar que Javier Hernández viene de ser titular ante América juego que terminó empatado por la jornada 12 del Clausura 2024. En aquel partido, el delantero jugó 70 minutos y fue reemplazado por Érick Gutiérrez.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Rayados?

Como decíamos, Chivas y Rayados de Monterrey se enfrentan este sábado en el Gigante de Acero por la jornada 13 del Clausura 20224 a las 19:00 del Centro de México. El juego podrá seguirse por Fox Sports, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todas las incidencias del encuentro.