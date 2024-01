La gestión de Veljko Paunovic en Chivas dejó una relación sumamente desgastada con los futbolistas, por lo que el cambio de entrenador para la llegada de Fernando Gago estaría siendo bien recibida por los jugadores como Erick Gutiérrez, quien admitió trabajar más a gusto con el argentino que con el serbio.

El Guti llegó como refuerzo bomba al Guadalajara de cara al Apertura 2023 proveniente del PSV; sin embargo, lo tardío del traspaso le impidió realizar pretemporada, por lo que le costó trabajo adaptarse a la idea futbolística del estratega europeo.

“La temporada pasada fue muy difícil para mí a nivel personal, por el tema de que no estuve en pretemporada. Jugué a la Leagues Cup entrenando una semana y a partir de ahí no jugué más de cinco y me turné mucho con Víctor Guzmán el torneo pasado creo que no jugamos casi juntos, pero este torneo creo que puede ser muy diferente.

“En el tema de que hice pretemporada ya estoy más adaptado. Y con la llegada de Fernando) Gago creo que me ha ayudado bastante en lo personal por la forma de jugar de él”, reconoció el mediocampista en palabras para Claro Sports.

Erick Gutiérrez tuvo un mal primer semestre como futbolista del Guadalajara, ya que en total solamente pudo participar en 12 partidos en la fase regular, siete de ellos de titular, sumando 632 minutos y solamente un gol.

¿Por qué prefiere Guti a Gago sobre Paunovic?

Al ser cuestionado sobre la transición de un estilo de juego a otro, Erick Gutiérrez de inmediato aplaudió la confianza que le brinda el argentino al futbolista para generar un diálogo, lo que tiene muy “cómodo” a todo el plantel.

“Creo que el diálogo es muy importante de escuchar al jugador y creo que él (Gago) lo tiene y ahora en los entrenamientos se está viendo reflejado y en los partidos bueno, llevamos un partido, pero creo que en el tema personal y en el tema grupal creo que el equipo se siente muy cómodo también por la idea de juego que tiene y yo estoy muy contento con la idea de Gago”, concluyó.