Francisco Gabriel de Anda, exdirectivo de las Chivas de Guadalajara, analizó la agónica victoria sabatina sobre Cruz Azul en el Estadio Akron. Un partido en el marco de la Jornada 16, penúltima de la ronda regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El ahora analista televisivo rescató la buena producción del director técnico Veljko Paunovic, desde su llegada al redil.

El Rebaño Sagrado, que dejó otra fecha más a Alexis Vega fuera de la convocatoria, conquistó su cuarto triunfo en las últimas cinco salidas. Un agónico gol de Yael Padilla (90+7′) sentenció en las postrimerías del juego, la clasificación rojiblanca a la Liguilla. Una victoria que recuperó la moral de los tapatíos para el último duelo de la fase regular del Apertura 2023.

Paco Gabriel de Anda apareció la noche del sábado en la mesa del programa Futbol Picante en Espn, para analizar la victoria del Guadalajara. El exjugador rojiblanco inició su intervención al referir que ha sido: “un torneo muy álgido para Chivas, en todo sentido. Muy movido, muchos temas extra cancha que no terminan por agradar“.

El exdirigente del Guadalajara reconoció que “al final hay que ver los resultados y va a terminar entre los cuatro primeros“. Reiteró a Espn que “va a entrar a la Liguilla de forma directa. Vamos a ver también cómo maneja para esos partidos a los suspendidos o castigados, pero sí reconocer que Chivas mejoró“.

Paco Gabriel de Anda rescata producción de Paunovic

Francisco Gabriel de Anda, quien fue jugador y directivo de Chivas en el pasado, se saltó toda la irregularidad que ha tenido el equipo en este torneo. Se refirió sobre los últimos triunfos y advirtió que “en estas instancias, el partido con Querétaro te puede gustar o no, es que Querétaro jugó muy mal, Chivas ganó. Hoy con Cruz Azul: Cruz Azul también tuvo llegadas, Chivas ganó“. Por lo que, pese a todo, rescató que el Guadalajara “sigue sumando, se va a meter a la Liguilla y en general, la cantidad de puntos que consigue (Veljko) Paunovic en los dos torneos es maravilloso“.

La opinión de Mario Carrillo sobre el torneo de Chivas

Mario Carrillo, por su parte, señaló con su sarcasmo característico que “después del torneazo este que hubo (Leagues Cup), el momento preciso con que venía Guadalajara, se fue. Después, vino la turbulencia que hablamos dos semanas de eso y después, hizo los puntos suficientes, que es merecido ese lugar. Este Guadalajara tiene que mejorar un montón, yo creo que los resultados son muy buenos. Es lo mejor de Paunovic, los resultados, que al final es lo que vale, pero tiene que mejorar muchísimo“.

El también analista televisivo de la mesa del programa Futbol Picante, agregó que a Chihttps://x.com/futpicante/status/1721037402091729082?s=20vas: “hoy yo los vi entusiastas, meritorios, eso digo cuando corren, marcan y corren. Hubo una jugada bien bonita de gol, la que falla (Fernando) Beltrán, ahí no los veo más. Yo vi al Guti, su mejor partido lo vi hoy, lo sacó. Es decir, tiene cosas. No me gusta este Guadalajara, tiene para hacer cosas maravillosas este equipo, me ha gustado su plantel, hasta ahora lo que ha jugado Guadalajara dista mucho (del talento de la plantilla)“.

Próximo rival de Chivas en Liga MX: Fecha y Hora

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será el sábado 11 de noviembre. Los rojiblancos enfrentan ese día a Pumas UNAM en una visita al Estadio Olímpico Universitario. Duelo correspondiente a la Jornada 17, última de la ronda eliminatoria del Torneo Apertura 2023. Un partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.