Chivas de Guadalajara atraviesa una grave crisis interna de cara a uno de los partidos más importantes de cada torneo: el Clásico Tapatío. Atlas visita el Estadio Akron en una nueva edición del tradicional derbi jalisciense. Benjamín Mora, director técnico de los Rojinegros, aprovechó para advertir a los rojiblancos.

El Rebaño Sagrado hiló el domingo su sexto partido sin poder ganar en este Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Los rojiblancos suman sólo dos de los últimos 18 puntos en disputa del calendario y con apenas 15 unidades, seguirán bajando en la tabla de posiciones.

El entrenador de los Zorros ofreció este martes una conferencia de prensa previo a este Clásico Tapatío del Apertura 2023. Durante su intervención aseguró que para su cuerpo técnico no existe un punto medio en esta rivalidad y lanzó una advertencia a los rojiblancos.

La advertencia a Chivas del DT de Atlas

Benjamín Mora advirtió en conferencia de prensa que en el derbi jalisciense: “No hay un punto medio. Estoy a favor del aficionado, quiero ganar los 3 puntos a como dé lugar. Estoy igual que el aficionado, creo que el partido es super especial, vamos a intentar ganar, quiero lo mismo que el aficionado“.

Benjamín Mora volverá a enfrentarse a Veljko Paunovic tras la Liguilla del Clausura 2023 (IMAGO7)

Atlas, que viene de perder en casa con Puebla, aprovecha esta semana sin actividad para centrarse en el Clásico Tapatío. El entrenador señaló que “a mí no me gusta justificar o apuntalar los errores del partido pasado, porque así es el futbol. No por algo los cometimos. Con los malos resultados tenemos que usar una autocrítica, optimizar nuestros aprendizajes, armonizarlos. En la adversidad, nos parece lo más adecuado, enfocarnos en lo bien que lo hemos hecho y en lo bien que lo podemos hacer. En el fracaso es donde uno se autoanaliza con más frecuencia“.

Criticó la negativa de Chivas al Día de Medios

El entrenador de Atlas criticó que no se realizara un Día de Medios para este Clásico Tapatío, debido a la negativa del Guadalajara. Advirtió: “Que no se haya podido realizar es negativo, no suma. No nos ayuda a crecer en la ciudad, en el estado, en lo que queremos Grupo Orlegi, Atlas, de ayudar al futbol de Guadalajara. No me parece correcto, es una cuestión que no sólo es futbol, también se crean expectativas en la ciudad, un buen ambiente para que las familias de vuelvan a integrar. No me parece correcto, cada quien se toma las decisiones“.