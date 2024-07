En las Chivas de Guadalajara el principal objetivo de la directiva es encontrar refuerzos importantes para apuntalar la plantilla en este Torneo Apertura 2024, donde arrancarán su participación este sábado 6 de julio cuando se midan a Toluca en el Estadio Akron en un partido correspondiente a la Jornada 1.

El Rebaño Sagrado también tiene en puerta una decisión importante en cuanto al fututo de uno de sus jugadores claves como es el caso de Gilberto Orozco Chiquete, quien es pretendido por Cruz Azul, la escuadra que está dispuesta a pagar la cláusula de rescisión del zaguero que es de alrededor de 10 millones de dólares.

No obstante, el problema para Chivas no es negociar con La Máquina ni tampoco convencer al Chiquete de irse al conjunto capitalino, sino qué hará con el dinero que le pagarán por los servicios del central, ya que en este momento la único que necesitan son futbolistas que marquen la diferencia como Jordi Cortizo y si no lo consiguen de nada les habrá servido vender a uno de sus canteranos con más proyección.

De nada la servirá a Chivas la venta del Chiquete a Cruz Azul

“Si van a pagar la cláusula, el dinero no le sirve. Mejor pagado en especie con algún jugador y ahí concretamos, si tú no quieres, te pagan la cláusula y se va. A ver qué pueden hacer en la parte deportiva. Ya tienes a tres jugadores ahí, tienes al Oso, trajiste a Govea y al Guti, pero es una picón que tienes cubierta (por los rumores sobre Erick Lira)”.

Chiquete es uno de los canteranos con más proyección. Foto/ Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

“Que se traigan a Antuna otra vez. Necesitas jugadores de medio campo hacia el frente, Guadalajara ya la tiene cubierta (mediacancha). Con el dinero, Monterrey no te quiere vender a Jordi Cortizo, Tigres no quiere vender a Sebastián Córdova. Tienes el dinero pero no sabes qué hacer con él. Ya te chingaron al Chiquito (Erick Sánchez). No sé si preguntaron por él (Sánchez) o si Guadalajara en determinado momento lo tenía en su radar, también puede ser algo del aficionado y de la prensa y que en el radar de Chivas nunca hubiese estado”, fue parte de lo que comentó David Medrano en el Súper Gol de Radiograma Jalisco.