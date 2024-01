Ricardo Marín, atacante de las Chivas de Guadalajara, se sacrificó para darle su dorsal 14 al tercer refuerzo del plantel en el Torneo Clausura 2024. Nada más y nada menos, que Javier Chicharito Hernández en su regreso al redil y a la Liga MX. El 4K reveló cómo se decidió a dejar su número al fichaje bomba de los tapatíos en este mercado de pases.

El delantero del Rebaño Sagrado, quien se incorporó a la plantilla para el pasado Apertura 2023, platicó en exclusiva con TV Azteca Deportes. Marín se confesó con el periodista Omar Villarreal Villalbazo en Verde Valle y describió como se sintió al dejar su 14 a Chicharito, para tomar el dorsal 19.

Richie al ser consultado sobre la elección del 14 a su llegada al redil en el pasado torneo y si tenía algo que ver con Chicharito, fue muy elocuente. El ariete exAmérica, reconoció que “sí, obviamente. Al momento que me dicen los números que están disponibles; luego volteo a ver el 14, porque sé lo que representaba. Sé que lo usó el Chícharo y sé -como dije- lo que representa ese número para la nación aquí en Guadalajara“.

Marín le acotó al conocido Villa Villa que “llegué con ese compromiso. Estaba dispuesto a sacar lo mejor de mi y aprovechar la oportunidad que me estaban dando aquí en Guadalajara. Sin duda, para mi es un honor cederle ese mítico 14 al Chicharito, que sabemos que es su número y como lo puse en la publicación, que fue el encargado de hacerlo famoso por todo el mundo. Entonces, pues sí, feliz de tenerlo ya por acá con nosotros“.

Javier Hernández firmó su contrato con Guadalajara para empezar una noche inolvidable (Chivas)

Ricardo Marín reveló cómo se enteró del regreso de Chicharito

El atacante del Guadalajara le comentó a TV Azteca, desde Verde Valle, que “uno se va dando cuenta. En redes sociales te vas dando cuenta mucho antes que salgan las noticias por acá. Entonces, ya más o menos me iba haciendo la idea“. Reconoció que “en su momento, llegó este (Fernando) Hierro y me platicó de la posibilidad que había, que si había chance y todo eso y yo en ningún momento me puse en contra, al contrario, para mi es un orgullo cederle la playera. Yo no tengo ningún tema con devolverla“.

El reportero chivahermano Omar Villa Villa le reconoció la gran aceptación que ha tenido dentro del chiverío, pese a su pasado americanista. Por lo que el querido 4K afirmó que “la verdad, que desde que llegué me han tratado muy bien. En todos lados me han hecho sentir su cariño, prácticamente a cualquier lugar que voy me he encontrado gente y todos me dan ese cariño, que se ha demostrado“.

Ricardo Marín añadió que “entonces, la verdad es que estoy muy contento. Obviamente, yo trato de devolverles las alegrías dentro del campo, pero también afuera trato de ser un ejemplo para todas las personas que saben lo que representa el Guadalajara“.

¿Cuándo debuta Chicharito con Chivas en Liga MX?

Chicharito Hernández, de acuerdo al reporte de su amigo Sergio Dipp en Espn, volverá a las canchas de la Liga MX en la “primera quincena de marzo“. Según afirmó el periodista, dentro del calendario de las Chivas, que el “primer juego de marzo: Cruz Azul, hay posibilidades, pero menos. León es el segundo partido, crecen las posibilidades y luego, América“. A lo que aseveró que “lo del Clásico (Nacional) te lo doy por un hecho“.