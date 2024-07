El arranque del Apertura 2024 ha dejado mucho que desear para las Chivas de Guadalajara. Con un empate sin goles ante Toluca y una caída por 4-2 ante Tijuana, el Rebaño deberá enfocarse en levantar cabeza lo más rápido posible. Para eso, necesitará de sus mejores futbolistas.

Chiquete Orozco y Roberto Alvarado han sido dos de los jugadores más determinantes del Rebaño Sagrado en los últimos torneos. Uno en lo referido a la defensa, otro más ligado al desequilibrio en ataque, lo cierto es que ambos se convirtieron en los futbolistas favoritos de la afición.

Sin embargo, ni Chiquete ni el Piojo han tenido un buen comienzo en este nuevo certamen. La respuesta a su bajo nivel puede ser más lógica de lo que se espera. Y es que los dos jugadores rojiblancos no han tenido descanso alguno, ya que fueron convocados a la Selección Mexicana para la Copa América.

¿Chiquete y Piojo fundidos? No tuvieron descanso ni pretemporada

Aunque no tuvieron participación con el Tri en el certamen internacional, no puede negarse que tanto Chiquete como el Piojo tuvieron que continuar entrenando en modo competitivo por si les llegaba la oportunidad. Y además de eso, continuos viajes o frustraciones por no poder jugar o quedar eliminados en primera ronda.

Chiquete y el Piojo estuvieron con el Tri en la Copa América, pero no fueron utilizados por Jaime Lozano (Imago)

Pero no sólo el hecho de que no hayan descansado es importante. También lo es el de que no hayan realizado una pretemporada normal, a la par de sus compañeros, preparándose para el semestre. Chiquete, más allá del fallo en el cuarto gol, se vio superado ante Tijuana, mientras que Alvarado no gravitó en ninguno de los dos encuentros.

Dos jugadores fundamentales para Fernando Gago

El Rebaño necesita recuperar rápido su forma más competitiva, para así no perder terreno en la tabla de posiciones. Claro está, necesitará de Chiquete Orozco y el Piojo Alvarado, dos de los mejores futbolistas que tiene la plantilla, y sobre los que se han puesto varios cimientos a la hora de dar forma a un equipo competitivo.