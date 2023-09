Chivas vs. América: ¿Por qué no juega Óscar Whalley el Clásico Nacional 2023?

En el Estadio Azteca se volverá a vivir un nuevo Clásico Nacional cuando Chivas visite a América por la jornada 8 del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, previo al juego, repasamos el motivo por el que Óscar Whalley no está convocado para el partido más importante del torneo.

A lo largo de todo el año, Veljko Paunovic no ha parado de buscar soluciones en cada uno de los puntos a mejor en su once ideal. Uno que no pudo solucionar es el de centro atacante, a pesar de que en esa posición cuenta con Ricardo Marín, Daniel Ríos y Rolando Cisneros.

Por otro lado, con la portería ha sucedido lo mismo, ya que Óscar Whalley llegó desde España con el objetivo de dar más seguridad que Miguel Jiménez. Sin embargo, desde su arribo, el timonel de Chivas no lo ha considerado para ningunos de los partidos.

Óscar Whalley no formó parte de la convocatoria e Chivas. (Foto: Imago 7)

Es más, mientras el Wacho fue titular en la Liga MX, Veljko Paunovic decidió enviar al campo al Tala Rangel cuando disputaron la Leagues Cup. De esta manera, Whalley se tuvo que conformar con sumar minutos en el amistoso ante Athletic de Bilbao.

¿Por qué no fue convocado Óscar Whalley al Clásico Nacional 2023?

Una de las grandes ausencias en la convocatoria de Chivas para el Clásico Nacional 2023 fue la de Óscar Whalley. Según lo informado por Rebaño Pasión, el guardameta Rojiblanco tendría problemas musculares, los cuales no se especificaron, por lo que quedó relegado del primer equipo.