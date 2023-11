Chivas vs. Cruz Azul: Qué canal de tv abierta transmite el partido de la Fecha 16 del AP23

Las Chivas de Guadalajara no han logrado asegurar su pase a la Fiesta Grande del Torneo Apertura 2023, ya que de los dos juegos que les restan en la campaña regular requieren de al menos ganar uno para pensar en que tienen el boleto directo para intentar luchar por el campeonato.

En el Rebaño Sagrado no hay otro resultado que ganar en la cancha del Estadio Akron debido a que con tres puntos más ya no saldrían de los primeros seis puestos que son los que otorgan un lugar para disputar la Liguilla de manera directa, del siete al 10 jugarán el Play-in y Cruz Azul, el rival de esta noche, todavía aspira a dicha instancia.

No obstante para Chivas no será nada sencillo sacar el marcador favorable porque La Máquina llega con el ánimo por los cielos después de dos triunfos consecutivos, mientras que el equipo dirigido por Veljko Paunović también se impuso a los Gallos Blancos de Querétaro con una estupenda actuación de Roberto Alvarado.

Chivas vs. Cruz Azul: A qué hora juegan por la Fecha 16

Será este sábado 4 de noviembre cuando Guadalajara reciba a los cementeros en un encuentro de poder a poder porque ambos conjuntos están urgidos de ganar los tres puntos. El duelo se realizará a partir de las 21:05 horas, tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron que seguramente registrará una gran asistencia.

Los rojiblancos requieren del triunfo para clasificar a Liguilla. (Foto: Alfredo Moya/JAM MEDIA)

Chivas vs. Cruz Azul: Canales de tv abierta que transmitirán el partido

La buena noticia para los seguidores de los rojiblancos es que la transmisión del encuentro se llevará a cabo en tv abierta por Canal 5 en Televisa y Azteca Siete para todo México y algunos lugares de Estados Unidos, por lo cual no tendrán que pagar extra, como casi todo el torneo, para poder observar uno de los duelos más importantes del Torneo Apertura 2023.