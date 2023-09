Chivas vs. León: Canal de tv abierta que transmite gratis el partido amistoso de la Fecha FIFA

Para el Club Guadalajara es un buen momento de reflexionar lo mal que han jugado en los primeros tiempos de los juegos frente a Santos Laguna y Monterrey y que han redituado en dolorosas derrotas, las primeras del Torneo Apertura 2023, para ello tratarán de mejorar la imagen este sábado cuando se enfrenten en un partido amistoso a León.

El Rebaño Sagrado viene de más a menos en la campaña regular y el receso por la Fecha FIFA le puede beneficiar al entrenador Veljko Paunović para acabar con las dudas que le han generado los propios jugadores rojiblancos con sus actuaciones pues todo indica que no ha logrado conformar su 11 titular ideal.

Chivas empezó el certamen mexicano con tres victorias de manera consecutiva que lo situaron en la cima de la temporada con marca perfecta, pero después de la Leagues Cup el funcionamiento colectivo ha venido a menos, a tal grado que han descendido hasta la cuarta plaza con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. La mala noticia es que en la Jornada 8 visitarán al América en el Clásico Nacional.

Chivas vs. León: ¿Qué canal de tv abierta transmite el partido amistoso?

Este compromiso de carácter amistoso que se anunció desde hace más de un mes se realizará en el SeatGeek Stadium de Chicago en Estados Unidos a partir de las 17:05 horas, tiempo del centro de México con los boletos totalmente agotados a pesar de las ocho ausencias que tendrá Gudalajara para este compromiso.

La transmisión del duelo correrá a cargo de Star+ de ESPN para todo el territorio nacional y algunos lugares de Estados Unidos, con lo cual no se podrá observar en tv abierta, al menos no se ha anunciado de esta manera en suelo azteca, pero no olvides que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.