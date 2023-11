El próximo jueves Chivas jugará ante Pumas por la ida de los Cuartos de Final de la Liguilla en el Estadio Akron. Por otro lado, previo al choque que se realizará en Zapopan, Alan Mozo habló con la prensa y advirtió a todo el Rebaño Sagrado sobre lo importancia de mantener lejos del área al Chino Huerta y a Juan Ignacio Dinneno.

El Guadalajara llegará a la Fiesta Grande con la espina clavada de lo que sucedió en la Final ante Tigres por el Clausura 2023, por lo que toma esta parte del torneo como una revancha. Sin embargo, en el equipo Rojiblanco hay más dudas que certezas ya que no defiende bien y realiza poco al momento de atacar.

Por otro lado, el próximo jueves enfrentará a Pumas, un equipo que evidenció los errores que comete Chivas cuando es atacado. Debido a esto, Alan Mozo mantuvo diálogos con TUND y afirmó que un punto importante será mantener lejos a Chino Huerta y Juan Ignacio Dinneno del área de Miguel Jiménez.

“El Chino (Huerta) es un jugador que no da un balón por perdido, que me siento muy identificado con él en ese aspecto y que nos va a querer meter gol a todo a costa y voy a tratar de evitarlo”, comentó sobre el jugador al que tendrá que defender en los Cuartos de Final.

Alan Mozo advierte a Chivas sobre Juan Ignadio Dinneno y el Chino Huerta. (Foto: Imago7)

Por otra parte, Alan Mozo habló de los refuerzos de Pumas y afirmó que cuentan con grandes jugadores en la zona baja que le dan equilibrio. “Creo que los refuerzos llegaron a darle cierto equilibrio que necesitaba en la zona baja como los dos centrales, que se me hacen dos grandes jugadores con experiencia y muy fuertes en su zona”, expresó.

Y agregó: “Creo que tienen una gran ofensiva con mucha experiencia combinado con la juventud que le está metiendo el Chino. Conozco a Dinneno y si tienen una la va a meter. En Liguilla, cuando me tocó jugar allá y llegar a una final, lo aprovechamos al máximo. Son de esos jugadores que no necesitan muchos minutos para marcar diferencias. Dinneno aparte no es el mejor jugador, jaja no es cierto. Va a ser lindo contenerlos y espero que a Dinneno lo tengamos lejos del área porque puede ser alguien que marque el rumbo del partido”.

Por otro lado, Alan Mozo fue consultado respecto a la ventaja deportiva que tiene hoy Pumas por haber finalizado mejor en la tabla de posiciones. Ante esto, el defensa no dudó en decir que deben salir a ganar el próximo jueves para que la serie esté encaminada.

“Es una consideración que tenemos que tener para el partido que tenemos en casa salir a ganarlo. Aquí nos hemos hecho fuertes, sabemos lo que le cuesta a los equipos venir a Guadalajara. Tenemos que jugar con eso para que esté a nuestro favor”, expresó el defensor de Chivas.

¿Por dónde ver Chivas vs. Pumas?

Como decíamos, Chivas vs. Pumas comenzará a jugarse este jueves en el Estadio Akron, mientras que el domingo se realizará la vuelta en el Estadio Olímpico Universitario. Los partidos se podrán seguir en vivo y directo por TV Azteca y TUDN en México. Por su parte, en Estados Unidos se podrá ver por Telemundo.