Chivas vs. Pumas: confirman que la mano de Ricardo Marín no era sancionable como penal

La etapa más importante del futbol mexicano ya dio comienzo. Esta semana se disputaron los encuentros de ida correspondientes a los cuartos de final del Apertura 2023. Las Chivas de Guadalajara sueñan con hacer un buen papel en la Liguilla, tal y como hicieron durante el semestre pasado, cuando llegaron hasta la final. El primer paso fue fructífero para el Rebaño, que se impuso en el primer duelo ante Pumas UNAM por 1-0.

Un golazo de Fernando Beltrán desde afuera del área sirvió para desatar la alegría del Estadio Akron y poner la ventaja en la eliminatoria. Sin embargo, es cierto que también quedó cierto sabor agridulce, pues la diferencia pudo haber sido incluso más amplia. Los dirigidos por Veljko Paunovic crearon numerosas ocasiones, pero se toparon ante una gran actuación del guardameta rival, Julio González, quien destacó en varias de sus intervenciones.

Ahora, el Rebaño deberá visitar este domingo el Estadio Universitario, con el objetivo de mantener o ampliar la ventaja y volver a meterse en las semifinales de la Liga MX. Cabe destacar, a Pumas le alcanzaría con un triunfo por la mínima diferencia para clasificar a la siguiente instancia, puesto que el reglamento le otorgaría la ventaja por haber terminado en el cuarto lugar, el cual se lo arrebató justamente a Chivas en la última jornada de la fase regular.

La polémica que reclamó todo Pumas UNAM por una mano en el área

En la segunda mitad, ya cuando el Rebaño tenía ventaja en el marcador, la visita se adelantó algunos metros en el campo buscando el empate. No hubo demasiado trabajo para el portero rojiblanco, Miguel Jiménez, pero sí que con un tiro de esquina que cayó al área, todo Pumas pidió penal por una mano de Ricardo Marín. Pasaron algunos segundos en los que se esperaba para ver si el árbitro Fernando Hernández era llamado por el VAR, aunque finalmente este reanudó el juego.

Pese a la polémica desatada, el analista arbitral Juan Guzmán Gasso dio su veredicto en su cuenta de Twitter, donde negó que la jugada haya sido suficiente para sancionar penal. “Al momento del contacto del balón con la mano, los brazos del jugador de Chivas no estaban en posición antinatural, por lo tanto esta acción no era sancionable como penal. Al momento del contacto del balón con la mano los brazos del jugador estaban a los costados, alineados a su cuerpo y sin una extensión hacia arriba o a los costados. Correcta decisión de Fernando Hernández y del VAR, pues no había elementos para marcar penal para Pumas”, sentenció.

Antonio Mohamed ironizó con la jugada del penal

En conferencia de prensa, Antonio Mohamed se refirió a la jugada polémica mientras analizaba el curso de la eliminatoria. “Lo que esperamos nosotros en nuestra casa es que sea totalmente diferente. Tratar de ganar los duelos y que las incidencias sean a favor nuestro. Alguna vez que nos toque a nosotros”, dijo el Turco con una sonrisa, haciendo referencia a la mano de Ricardo Marín. El entrenador de Pumas le preguntó a un periodista qué le habían parecido la jugada y recordó que semanas atrás a su equipo le sancionaron un penal en contra por una acción similar.