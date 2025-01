Las Chivas de Guadalajara volverán a la actividad este sábado cuando se midan a los Tigres de la UANL en un compromiso dentro de la Fecha 3 correspondiente al Torneo Clausura 2025 que se realizará en la cancha del Estadio Akron con la obligación de los rojiblancos de obtener los tres puntos.

El Rebaño Sagrado no pudo mantener la ventaja en la Jornada 2 cuando jugaron contra Necaxa y terminaron cayendo 3-2 en medio de muchas dudas para el entrenador Óscar García Junyet, quien al final del duelo responsabilizó a las ausencias del marcador adverso.

Chivas vs. Tigres: Dónde ver EN VIVO

Las Chivas tendrán una gran oportunidad de resarcir los errores inmediatos cuando se midan a uno de los contendientes por el título de la campaña como lo son los felinos del norte, que además son dirigidos por un viejo conocido como lo es Veljko Paunovic, quien llevó a los rojiblancos a disputar la Final en el 2023.

Paunovic dejó grandes recuerdos en el Rebaño. Foto: Imago7/ Rafael Vadillo

Este importante compromiso tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México ante un repleto Estadio Akron que tiene prácticamente el lleno asegurado, debido al interés que despierta Guadalajara en su segundo partido como local, ya que hace un par de semanas vencieron a Santos Laguna con un gol de Roberto Alvarado.

La mala noticia para los aficionados que no podrán asistir al Gigante de Zapopan es que este duelo no se podrá ver por algún canal de televisión y mucho menos en TV abierta, pues la señal en México será únicamente por la plataforma Amazon Prime, mientras que en Estados Unidos se podrá observar en Telemundo Deportes, no olvides que en Rebaño Pasión tendemos todos los detalles.

Alineación probable de Chivas

Raúl Rangel en la portería, Gilberto Sepúlveda, Luis Rey, José Castillo y Mateo Chávez en la defensa; Erick Gutiérrez, Fernando González y Luis Romo en el medio campo, al frente Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Hugo Camberos.