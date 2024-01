Tigres vs. Chivas: Se confirmó por qué no juega Ricardo Marín hoy con Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara visitan la tarde de este domingo 21 de enero a Tigres en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León. Un importante partido en el marco de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. Pero, ¿por qué no aparece Ricardo Marín en la alineación, ni en la convocatoria rojiblanca? Rebaño Pasión te ofrece todos los detalles.

El delantero del Rebaño Sagrado, refuerzo para el pasado Apertura 2023, se convirtió muy rápido en una pieza clave del equipo. El espigado ariete, de 25 años de edad, tuvo participación en 18 de los 19 juegos que disputaron los rojiblancos en el pasado torneo. De ellos, 17 como titular en la alineación del extécnico Veljko Paunovic. Para completar así 1.290 minutos en su regreso a la Liga MX con la playera rojiblanca. Anotó cuatro goles en el semestre, incluido el número 4.000 en la centenaria historia de los tapatíos.

El nuevo cuerpo técnico del Guadalajara, liderado por Fernando Gago, busca su primer triunfo en la Liga MX. El argentino realizaría variantes menores a su alineación para la visita a Tigres UANL en El Volcán. En donde contará con la inclusión de los refuerzos José Castillo y Cade Cowell. Pero el entrenador deberá lidiar con algunas bajas, entre ellas la de Ricardo Marín.

La razón por la que Ricardo Marín no juega este domingo con las Chivas, se debe a que todavía no completa su proceso de rehabilitación. Una molestia muscular que reportó en la caída 3-0 ante Pumas UNAM en CU, de la que todavía no se recupera. La misma que lo tendrá marginado de ver acción muy probablemente para la visita a los Xolozcuintles en Tijuana, el viernes 26 de enero.

El delantero de Chivas cerró el pasado torneo con una lesión y no ha vuelto (IMAGO7)

¿Cuándo regresa Ricardo Marín con Chivas?

El Club Deportivo Guadalajara no podrá contar con Ricardo Marín, durante la próxima jornada al menos del Torneo Clausura 2024. De todas maneras, el cuerpo médico de los rojiblancos ya le dio el alta. Así, que será el equipo de Fernando Gago el que tendrá la última palabra para su convocatoria en la Jornada 4 frente a Toluca en el Estadio Akron.

Un boletín informativo de las Chivas, que publicó el sábado la lista de convocados para la visita a Tigres UANL, informó de Marín. El despacho de la institución rojiblanca consideró que “la ausencia del delantero Ricardo Marín se debe a que continúa en recuperación y con su puesta a punto para volver a su máximo nivel“.

La convocatoria de Chivas en Nuevo León

El cuerpo técnico de Fernando Gago consideró a 22 jugadores para el juego de la Jornada 2 del Clausura 2024. Los refuerzos Cade Cowell y José Castillo fueron incluidos en la lista de convocados para esta visita a Tigres UANL. Estos son los 22 convocados de Chivas para enfrentar a los universitarios:

El recibimiento que tuvo Chivas en Monterrey

Los rojiblancos aterrizaron el sábado en territorio regiomontano, en donde fueron recibidos por un nutrido grupo de aficionados. Los chivahermanos del norte se reunieron a las afueras del hotel de concentración, para celebrar la visita de los tapatíos a Nuevo León. La atención de los seguidores del Rebaño fue acaparada por la presencia de Cade Cowell, quien atendió a varios de los aficionados a su paso.