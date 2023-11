Por la política de fichajes que tiene el Club Deportivo Guadalajara de tener solo a futbolistas de nacionalidad mexicana en su equipo, son uno de los clubes más obligados a mirar el talento en su cantera, debido a que el resto de la Liga MX conoce cuales son los requisitos que tienen para fichar a algún jugador y eso encare el precio de estos, llevándolos a alturas difíciles de pagar para el Rebaño.

En un mar de problemas que puede llegar a tener el Rebaño por esta situación, Veljko Paunović miró en las fuerzas básicas del Guadalajara para encontrarse con la que, para muchos, es la nueva joya de Chivas y uno de los mejores prospectos que tiene la Selección Mexicana, el joven de solo 17 años, Yael Padilla.

La perla del Redil fue debutada en la Liga MX por el entrenador serbio, quien no ha dudado en poder contar con las cualidades de un joven prodigio para su Rebaño, que tan necesitado a estado de caras nuevas que ilusionen a una exigente afición como la de Chivas que sabe a qué equipo sigue, el segundo más ganador en la historia del balompié mexicano y espera un equipo a la altura de esto.

Aunque el joven Yael Padilla ha respondido a las expectativas que se podrían tener de un joven que está dando sus primeros pasos como profesional, no ha sido suficiente para que el estratega serbio apueste por él del todo en su once titular, y la pregunta a toda esta situación es: ¿por qué Yael Padilla no es titular en Chivas?

Los números de Yael Padilla en el Apertura 2023 con Chivas

La perla de Chivas se llama Yael Padilla (JAM MEDIA)

A lo largo de este torneo el joven de 17 años de Chivas ha jugado en 15 partidos diferentes, entrando en once ocasiones de cambio, mientras que solo ha iniciado en cuatro de estos, dónde ha tenido oportunidad de marcar gol en tres ocasiones, que lo tiene empatado como el tercer mejor goleador del Rebaño en el torneo, solo 1 por detrás de Ricardo Marín, quien es el segundo.

El joven Padilla supera los números de jugadores como Ronaldo Cisneros, Alexis Vega, Víctor Guzmán, Isaac Brizuela, futbolistas veteranos que ya tienen más de una década de carrera, y no están haciendo mejor torneo que un recién debutado, que, incluso teniendo bastantes menos minutos, responde mejor de lo que lo hacen ellos.

Su momento dulce con el gol le ha dado un total de seis puntos de los 27 que tiene el Rebaño, con su gol del triunfo contra el Club León al minuto 81’ y en el mismo escenario al Cruz Azul en el 90’+5. La clasificación a la fase final del Apertura 2023 de la Liga MX no habría sido posible de no ser por las actuaciones heroicas de un joven que ha tenido la personalidad para tomar la pelota en los momentos que más quema.

Si bien, popularmente se dice que a los jóvenes deben llevarlos poco a poco para que no pierdan el piso, el Guadalajara está perdiendo a un futbolista con gol en la banca en pro de contar con los más experimentados, que, a pesar de todo, no mejora el rendimiento que está ofreciendo el juvenil.

El futuro de Yael Padilla con el Guadalajara

Yael Padilla tiene futuro en las Chivas (JAM MEDIA)

Mientras esté Veljko Paunović al mando del Rebaño, seguramente seguirá contando con el joven Yael Padilla entre sus jugadores importantes, ya sea como primer cambio, o, si lo considera, como el titular de su equipo quien está respondiendo mejor que los otros veteranos.