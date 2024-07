Las Chivas de Guadalajara no han podido hacer oficial la llegada de Amazon Prime en sus partidos como locales dentro del Torneo Apertura 2024, por lo cual muchas han sido las versiones alrededor asegurando que tanto las cuestiones legales, como la intervención de Televisa han retrasado el anuncio que se tenía contemplado para antes de que arrancara la campaña.

Por tal motivo, los juegos del Rebaño Sagrado han sido transmitidos por Chivas TV y aunque también se pueden observar vía Amazon, no son directamente dueños de la señal que se emite desde el Estadio Akron, porque tanto el equipo técnico y el personal en los juegos frente a Toluca y Mazatlán, son parte del propio de la institución rojiblanca.

Con esta pausa que se llevará a cabo en la Liga MX para disputar la Leagues Cup se espera que las situaciones que tienen detenida la finalización del acuerdo entre Amaury Vergara y Amazon llegue a feliz destino para que en breve se pueda hacer la oficialización que tanto han esperado los aficionados de Chivas, quienes en su mayoría celebraron la salida de Televisa.

El partido en el que Chivas tendría su debut con Amazon

Una vez que concluya la participación de Guadalajara en la Leagues Cup se tiene contemplado que vuelva a entrar en acción en el Apertura 2024 el 24 de agosto cuando visite a Tigres de la UANL, por lo que sería en la Jornada 6, el 31 del mismo mes cuando los tapatíos regresen a casa y ahí sí, contar con la transmisión de Amazon ya como la plataforma oficial del Rebaño.

Chivas tendrá su debut con Amazon ante Juárez. Foto: Imago7

“Después de la Leagues Cup tendremos noticias y que probablemente, el partido contra FC Juárez podría ser ya con el anuncio de Amazon Prime Video. Nadie es capaz de asegurarme, porque no quieren revelar la razón de esta pausa. En un mes calcula la gente que está metida en esto, tener resuelto el problema que esté ocurriendo y que impide que se haya hecho esto con antelación”.

“De las versiones que me han contado, hay una que se repite mucho y es que todo es un tema técnico. Amazon quiere transmitir con la mayor calidad posible, que quiere instalar unas cosas propias, que no todo sea material físico de Chivas TV y que por la premura del tiempo porque Televisa estiró tanto el contrato, no le permitió actuar de forma adecuada a esta nueva cadena”, fue parte de lo que explicó el periodista César Huerta en su canal de YouTube.