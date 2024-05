Yael Padilla es una de las joyas más importantes que ha surgido de las fuerzas básicas de Chivas en los últimos torneos; sin embargo, el juvenil futbolista no ha podido seguir dando pasos para su consolidación en el futbol de primera división, por lo que actualmente ha sido blanco de rumores.

El canterano del Guadalajara ha sido relacionado con varios chismes como en el que se asegura que llegó a los golpes con Fernando Beltrán; sin embargo, la realidad es que si la directiva rojiblanca planea su salida, se debería más a una cuestión de malas actitudes.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que el canterano que debutó Veljko Paunovic en el Apertura 2023 presentó problemas de actitud y hasta se comportó grosero con gente que trabaja dentro del club, por lo que la directiva no estaría contenta con esa situación.

“Lo que es una realidad, porque me lo platicó gente que trabaja en el club es que Yael perdió piso y feo, al grado de que ha tratado mal a la gente que trabaja dentro de la institución.

Esto fue notado por la gente del club y que también cuando le dieron la oportunidad de jugar, no lo aprovechó. No jugó ni 100 minutos en todo el torneo, no fue titular en un solo partido y tuvo una expulsión”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Regreso de Pérez Bouquet, obliga salida de Padilla

“Otra cuestión que pesa en la decisión, es el eventual regreso de Sebastián Pérez Bouquet, entonces se genera una competencia y una sobrepoblación de jugadores en ese mismo sitio (medio campo)”, concluyó el periodista.

¿Qué sigue para Chivas?

Al concretar la eliminación del Clausura 2024 en Semifinales, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.