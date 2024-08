En las Chivas de Guadalajara la intención de darle salida a José Juan Macías para que obtuviera la regularidad que necesitaba no ha cumplido su objetivo, ya que el atacante ha sufrido una serie de lesiones en un corto plazo con Santos Laguna y ahora se perderá las siguientes tres semanas de actividad.

Para el Rebaño Sagrado fue complicado dejar que JJ Macías se fuera del equipo que lo vio nacer como futbolista y donde vivió todos los procesos de fuerzas básicas, pero la realidad es que no estaba cumpliendo con las expectativas del timonel Fernando Gago, quien puso por encima del artillero de 24 años a Javier Hernández, Ricardo Marín y Armando González.

No obstante, con los laguneros Macías tampoco ha visto los minutos que se imaginaba porque desde que arrancó el torneo hasta el pasado fin de semana se ha lesionado dos veces, con lo cual ha jugado en dos partidos y algunos minutos en Leagues Cup, donde convirtió el gol del triunfo frente a Atalanta United, pero nuevamente se lesionó previo a la visita a Xolos de Tijuana.

El peor de los males para JJ Macías en Santos Laguna

Sin embargo, se avecina una nueva tormenta para JJ Macías y es que los de Torreón han perdido cuatro de los cinco encuentros que han disputado dentro del Torneo Apertura 2024, por lo que el puesto del estratega Ignacio Ambriz pende un hilo y esto preocupa al artillero surgido de Guadalajara porque fue quien lo convenció para cambiar de aires, razón suficiente para que exista preocupación en el delantero mexicano.

Macías solo ha jugado en tres partidos con los laguneros. Foto: Imago

“Santos se cae a pedazos, en el partidos ante Xolos el equipo lagunero perdió su cuarto juego de cinco que ha jugado frente a Xolos en la frontera y es que podemos culpar. Nacho Ambriz de todos los males de Santos, pero oigan, apenas arrancando el segundo tiempo se quedan con uno menos el argentino Muñoz se hace expulsar y en esas condiciones es muy complicado”.

“Está en crisis el equipo lagunero, no encuentra Nacho el funcionamiento de Santos, se pusieron en ventaja pero los Xolos de Osorio (Juan Carlos) les dio la vuelta 3-1 para liquidarlos, debe estar muy preocupada la gente de Santos no solo por la derrota si no por las formas, el equipo competir muy poco en las fases de juego, no tiene capacidad de respuesta, complicadísima la situación de Santos”, fue parte de lo que comentó el periodista David Medrano en su canal de YouTube.