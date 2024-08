El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Fernando Gago no tiene mucha tolerancia a los errores, las impuntualidades y mucho menos a cualquier factor que lo haga molestarse, por tal motivo ha tomado decisiones que en algún momento fueron cuestionadas, pero que bajo sus argumentos toman cierto sentido.

La campaña anterior borró de inmediato a Mateo Chávez a partir de que llegó tarde a una charla técnica y esto por supuesto que tiene su justificación con reglamento interno en mano, la mala noticia para el juvenil del Rebaño Sagrado es que no volvió a aparecer con la misma regularidad hasta el inicio de este Torneo Apertura 2024.

Con José Juan Macías tampoco hubo buena química, aunque al final los temas dentro de la cancha determinaron su salida, ya que el funcionamiento del goleador nunca le agradó por completo a Gago, aunque otras versiones apuntaron a que las actitudes del canterano dejaron mala impresión en el estratega argentino, por ello se marchó a Santos Laguna.

Fernando Gago tiene borrado a Antonio Briseño por sus actitudes fuera de la cancha

Ahora un nuevo caso ha salido a la luz y se trata de Antonio Briseño, quien incluso ha sido capitán de Guadalajara pero poco a poco fue perdiendo regularidad al grado de que actualmente es la última opción en la zaga central, pues en la Leagues Cup, tras la lesión de Gilberto Orozco Chiquete, el timonel prefirió darle minutos a Luis Olivas y al propio Leonardo Sepúlveda.

Sin embargo, reportes del periodista José María Garrido indican que el Pollo ha tenidos algunos comportamientos que no han agradado a Gago, como sus excesivos reclamos fuera de la cancha durante los partidos que le han valido tarjetas amarillas: “Fernando Gago cree que el Pollo Briseño se mete en cosas que no le corresponden, el Pollo está metido en otras cuestiones que no son futbolísticas”.

“Hay otra cuestión que no le gusta al técnico, que de ser cierta es absurdo. El hecho de que el Pollo tiene una gran relación con Alejandro Manzo, el hombre que llevas las riendas hoy en Verde Valle, es el secretario general de Chivas, que después de Amaury es el que toma las decisiones y que es un hombre de todas las confianzas de Amaury. Manzo y Pollo tienen una gran relación, se llevan muy bien, conviven fuera de Verde Valle y es una situación que a Fernando Gago no le gusta, quizá el DT pudiera pensar que la directiva se entera de lo que pasa en el vestidor gracias al Pollo Briseño, que no es el único que tiene muy buena relación con Manzo, de hecho todos se llevan muy bien con él. Pero no por eso le cuentan lo que pasa en el equipo. Si el técnico llegara a pensar esa situación es porque no se siente seguro”, fue parte de lo que comento Garrido en su canal de Youtube.