Javier Aguirre debutará con la Selección Mexicana en el mes de septiembre y para ello prepara una de las novedades para su primera convocatoria que saldrá en los siguientes y se trata de uno de los jugadores de las Chivas de Guadalajara que no es el arquero José Raúl Rangel y mucho menos Javier Hernández, como muchos piensan.

El entrenador del Tricolor visitó las instalaciones de Verde Valle el lunes pasado, donde observó el entrenamiento del Rebaño Sagrado y estuvo en la presentación del partido que sostendrá el conjunto nacional ante Estados Unidos el 15 de octubre en la cancha del Estadio Akron.

El Vasco Aguirre dio a conocer que todos los jugadores de Chivas cuentan con la misma oportunidad que cualquier futbolista para integrar el combinado mexicano, siempre y cuando cumplan con los requerimientos que se necesita para ser llamado al Tricolor, pero hay un elemento que podría ser una de las sorpresas para los duelos contra Nueva Zelanda y Canadá que se disputarán la segunda semana de septiembre en la Unión Americana.

Se trata de Alan Mozo, el lateral derecho de Guadalajara que se ha ganado la confianza de Fernando Gago para ser uno de los futbolistas inamovibles dentro de su alineación, sin embargo nunca fue considerado por Jaime Lozano para tener una oportunidad en el equipo nacional, razón por la que Aguirre no lo descarta.

Alan Mozo no fue considerado por Jaime Lozano. Foto: Imago7/ Fabian Meza

“Futbolistas que no habían sido considerados en el proceso anterior, como Jorge Ruvalcaba de Pumas que anda muy bien, Andrés Montaño de Cruz Azul y el caso de Alan Mozo, pero el propio Javier Aguirre ya lo dijo, no esperen tantas caras nuevas, porque el resto serán los mismos que ya conocemos”, fue parte de lo que reveló el periodista David Medrano en su canal de Youtube.

Chivas visitará a Tigres el sábado con cambio de horario

Guadalajara vuelve a la actividad el siguiente sábado 24 de agosto visitando a los Tigres de la UANL en un duelo que sufrió un cambio de horario y que se realizará a las 19:00 horas y no a las 21:00 como estaba pactado inicialmente. Por lo que el Rebaño se reencuentra con el entrenador Vejko Paunovic quien los llevó a la Final en el 2023. El duelo será por la Jornada 5 del Apertura 2024.