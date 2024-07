José Juan Macías vive, sin ninguna duda, los peores años de su carrera como futbolista y no solamente por la falta de goles o las lesiones que lo siguen aquejando, sino por la constancia en las mismas que se han dado desde su paso por las Chivas de Guadalajara, donde se quedó casi un año y medio sin jugar entre el 2022 y el 2023.

Con el traspaso de JJ Macías a Santos Laguna se pensaba que su calvario de irregularidad y falta de oportunidades se terminarían, pero apenas en la tercera jornada y con algunos minutos disputados, el atacante surgido de la cantera del Rebaño Sagrado volvió a presentar problemas físicos que lo dejaron fuera del compromiso frente a Atlas.

Fue el propio Ignacio Ambriz, técnico de los laguneros quien reveló que Macías manifestó un dolor muscular que sería analizado, sin embargo recientes reportes señalan que el atacante tiene un desgarre, lo cual lo llevaría a estar fuera de actividad al menos un mes, es decir, se quedará fuera de la Leagues Cup con los laguneros, justo en el momento que más lo necesitan.

“Mi equipo no juega bien, es la verdad, Macías no jugó porque tiene una molestia que no le ha permitido entrenar al máximo, tengo miedo de que se vaya a romper y que se pierda por varios partidos. Estamos siendo prudentes, hemos bajado el malestar y esperamos el fin de semana esté con nosotros”, fue parte de lo que explicó Nacho Ambriz tras la derrota contra Atlas 1-0.

Macías apenas ha jugado algunos minutos con los laguneros. Foto: Imago7/Mireya Novo

JJ Macías no jugará la Leagues Cup con Santos

Fue en el programa Súper Gol de Frecuencia Deportiva Jalisco, donde el periodista David Medrano indicó que los problemas de lesiones de JJ Macías podrían deberse a un estrés físico que tiene su cuerpo por ello no irá a la Leagues Cup: “No sé si sea el mismo estrés que tiene JJ Macías que lo esté llevado a este tipo de cuestiones, ya parece que es preocupante tantas y tantas lesiones, al menos en los últimos años. Conozco a pocos profesionales en cuidados de entrenamiento, de alimentación, es un auténtico profesional las 24 tras del día. Y las lesiones no lo dejan”.

“No lo van a llevar ni a la Leagues Cup. Santos no juega a nada, Santos con una hueva ¿de qué se trata?. Debe de estar muy preocupado Dante (Elizalde), el presidente del equipo y el mismo Nacho Ambriz. Cuando tú como técnico te das cuenta que no compran tu idea, que no plasman tu idea, cuando ves que no permea, que no lega a los jugadores, dices ‘esto no camina’”, fue parte de lo que explicó Nacho Ambriz.