El Rebaño jugará su segundo juego como local y algunos seguidores parecen no estar muy enterados de los juegos.

Las Chivas de Guadalajara han logrado ganar su primer partido del Torneo Apertura 2024, luego de imponerse a Querétaro 2-0 el martes por la noche en un juego donde se le vieron buenas cosas al equipo que dirige Fernando Gago, sobretodo a la ofensiva porque en lo que va de la campaña marcó dos tantos a Xolos, pero le hicieron cuatro.

Defensivamente el Rebaño Sagrado tenía mucho que mejorar y en este caso bajaron la cortina contra los Gallos Blancos, situación que dejó satisfecho al entrenador Fernando Gago, por lo cual ahora piensan en el siguiente compromiso que será el sábado en punto de las 17:05 horas en la cancha del Estadio Akron para recibir a Mazatlán.

Y es justamente esta situación la que inquieta a la dirigencia de Chivas, ya que es una realidad que los aficionados de más de 40 años no manejan de la misma forma que los más jóvenes las redes sociales o las plataformas que requieren de internet, generando cierta confusión acerca de dónde ver los encuentros de los rojiblancos.

La mayoría de los compromisos de Guadalajara ya no pasarán en la televisión y menos en la señal abierta, toda vez que solo es cuestión de tiempo para que se cierre la negociación con Amazon Prime y que todos los juegos como locales se vean en la plataforma de streaming, es decir, para los que no estén suscritos y no manejen este tipo de aplicaciones quedarán en el limbo.

Amaury no ha cerrado el trato con Amazon. Foto: Imago7

La mayor preocupación de Chivas en este momento son sus aficionados

“De hecho, el tema ya empezó a preocupar en la interna del Rebaño Sagrado pues aunque siempre les ha gustado tener en sus filas de aficionados a las nuevas generaciones, les preocupa que quienes ya tienen sus años y no están familiarizados con la tecnología no han podido ver a los tapatíos”.

“Primero porque el duelo del debut fue en Chivas TV, que es “televisión” por internet con un costo específico, después le tocó jugar contra los dos equipos de Grupo Caliente quienes transmiten sus juegos en YouTube. Por lo pronto, para la jornada 4 Chivas seguirá estando solo en streaming así que las generaciones que no están familiarizadas con la tecnología volverán a perdérselo; y todo indica que así será el resto del torneo, en los de local, aunque la propia directiva esté preocupada por ello”, fue parte de lo que publicó la columna el Francotirador en el diario Récord.