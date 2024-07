¿Creen que está roto? Así habló Chicharito en el vestidor previo a Chivas vs. Mazatlán

Chivas vive momentos importantes luego de que haya superado a Mazatlán y a Querétaro en las últimas dos jornadas de la Liga MX. En medio de todo esto Chicharito vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales al momento de hablar dentro del vestuario y marcar el camino a seguir para lograr los tres puntos contra los Bucaneros.

El pasado 10 de julio Miguel Arizpe dio a conocer que fuentes dentro del Rebaño Sagrado le informaron que el atacante había comenzado a romper el buen clima que se vía dentro del vestuario. “Tiene algo de soberbia; lo noto, no sólo yo sino algunos más, con aires de superioridad y piensa que las críticas son por envidia y no es así. Alguien me lo cambió”, expresó.

Con el correr de las semanas esto comenzó a cambiar a pesar de que hubo un fuerte intercambio de palabras entre Chicharito Hernández con Roberto Alvarado, Pocho Guzmán y Fernando Gago, quien tuvo que soportar su enfado por salir en el segundo tiempo. A pesar de esto, comienzan a circular diferentes videos en el que se ve cómo el atacante gestiona su liderazgo en el vestuario.

Chicharito habló en el vesutario de Chivas. (Foto: Imago7)

“Pero no esperen nada fácil cabrones. Nos lo tenemos que ganar corriendo, cabrones, y jugando. Nosotros marcamos el ritmo”, expresó. Esto fue apoyado por Alan Mozo al marcar “Ya lo dijo Javier, nosotros ponemos nuestro ritmo wey. Ellos no van a querer alentar las faltas los cabrones. Jugamos rápido, way. Jugamos en casa wey. Todos la queremos y todos la pedimos. Hay que ganarlo wey, hay que ganarlo“.

Por otro lado, Chicharito Hernández marcó el camino que debían seguir para que lleguen los goles. “Y recuerden una cosa: circular. No todo es agarrar y atacar. Aunque yo quisiera atacar. Circulamos, si no se puede damos la vuelta wey. Se van a cansar y se van a empezar a abrir los espacios, wey. Circular”, cerró.

¿Cuándo juega Chivas en la Leagues Cup 2024?

Chivas debuta en la Leagues Cup el próximo sábado 27 de julio ante San Jose Earthquakes en California a las 20:00 el Centro de México. El segundo juego será contra Los Angeles Galaxy el domingo cuatro de agosto a las 20:30.