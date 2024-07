En estos momentos Chivas se prepara para enfrentar a Tijuana por el Apertura 2024 en medio de un clima de mucha incertidumbre luego de haber empatado ante Toluca. En medio de esto, filtran que en el interior del Rebaño Sagrado empezaron a darse problemas en el vestuario por Chicharito Hernández.

La igualdad contra los Diablos Rojos destapó la bronca de los fanáticos debido a que estaban molesto porque llegaron refuerzos de calidad. A su vez, Javier Hernández falló una pelota clave debajo de la portería de Tiago Volpi, por lo que la afición rojiblanca lo abucheó cuando salió reemplazado.

En medio de todo esto Miguel Arizpe publicó en Medio Tiempo que comienza a ver problemas Chicharito Hernández. En su columna explica que tiene aires de mucha soberbia y que las críticas que aparecen solo es por envidia.

Reportan que Chicharito generó

“Tiene algo de soberbia; lo noto, no sólo yo sino algunos más, con aires de superioridad y piensa que las críticas son por envidia y no es así. Alguien me lo cambió”, expresó una fuente del reportero sobre la actitud del atacante.

A su vez, en el mismo reporte indica que el futbolista comenzó a entender que no está al nivel para cumplir con lo esperado por la afición. “Cuando hable lo hará con visión positiva, que vamos para adelante y que somos (se refiere a Chivas), lo más grande y que con mexicanos saldremos adelante. Este discurso es muy interno, lo habla y lo transmite, pero le noto que él ya siente que no basta eso, que la gente ya no se lo va a comprar”, le informaron a Miguel Arizpe.

¿Chivas provocó una crisis dentro de Chivas?

En el día de ayer Francotirador de Diario Récord había reportado que los abucheos contra Chicharito se habían hecho sentir y que presionaron a Amaury Vergara. Desde el interior Chivas estarían molestos por la falta de refuerzos de calidad para el Apertura 2024 de la Liga MX.