¿Cuál sería la alineación de Chivas si no juega Erick Gutiérrez en la vuelta ante América?

Mañana por la noche Chivas enfrentará a América por la vuelta de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024. En medio de esto Erick Gutiérrez fue convocado, por lo que repasamos cuál sería la alineación del Guadalajara si el mediocampista es titular en el Estadio Azteca.

El pasado miércoles el jugador del Rebaño Sagrado recibió una dura falta de Henry Martín, por lo que fue suplantado por Rubén González. Es más, en el banco de suplentes se lo vio con hielo y un cabestrillo.

Por otra parte, todo indica que en el día de mañana Erick Gutiérrez no formaría parte del once titular. Debido a esto, Fernando Gago ya ensaya varias alternativas para poder reemplazar al mediocampista si no está en condiciones para jugar ante América en el Estadio Azteca.

Según lo informado por Jesús Bernal, el entrenador argentino mantendría la misma alineación que usó el miércoles pasado. De esta manera, en el mediocampo estaría conformado por Guti, Pocho Guzmán, y Fernando Beltrán.

Erick Gutiérrez podría no jugar en la vuelta ante América. (Foto: Imago7)

De no estar Erick Gutiérrez desde el arranque, Chivas saldría a jugar en el medio con Roberto Alvarado, Rubén González y Fernando Beltrán, mientras que Isaac Brizuela jugaría en el ataque. A su vez, el periodista de ESPN destacó que Ricardo Marín se encamina a ser titular junto a Pável Pérez como extremo. Por otro lado, en la portería estaría Tala Rangel, mientras que la linea de defensa la compondrían Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco Chiquete y José Castillo.

Los convocados para Chivas vs. América

Porteros: Raúl Rangel, Oscar Whalley, Miguel Jiménez.

Raúl Rangel, Oscar Whalley, Miguel Jiménez. Defensas: Alan Mozo, Jesús Sánchez, José Castillo, Leonardo Sepúlveda, Antonio Briseño, Gilberto Chiquete, Gilberto Sepúlveda.

Alan Mozo, Jesús Sánchez, José Castillo, Leonardo Sepúlveda, Antonio Briseño, Gilberto Chiquete, Gilberto Sepúlveda. Mediocampistas: Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Rubén González, Eduardo Torres, Erick Gutiérrez, Yael Padilla.

Víctor Guzmán, Fernando Beltrán, Rubén González, Eduardo Torres, Erick Gutiérrez, Yael Padilla. Atacantes: Ricardo Marín, Roberto Alvarado, Carlos Cisneros, Javier Hernández, Cade Cowell, Pavel Pérez, Isaac Brizuela, Ronaldo Cisneros.

¿Qué canal transmite Chivas vs. América por la Final de la Liguilla?

La vuelta entre Chivas y América por la Semifinal se jugará el próximo sábado en el Estadio Azteca a las 20:00 del Centro de México. El juego podrá seguirse en vivo y en directo por TUDN y TV Azteca, mientras que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda.